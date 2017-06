L’industrie extractive sera au premier plan au mois de septembre avec la tenue du salon international des mines et du pétrole.

Ce sera le plus grand évènement de l’année pour l’industrie extractive. Mada­gascar abritera la deuxième édition du salon international des mines et du pétrole du 22 au 28 septembre au centre de conférence international d’Ivato. « En septembre 2017, les responsables gouvernementaux et les acteurs internationaux se réuniront de nouveau à Antananarivo pour la deuxième édition du salon international sur l’exploitation minière et du pétrole et discuteront de la façon de gérer les ressources étendues du pays », introduit Oil and Gas Council sur son site internet. Cette structure est un réseau des plus importants et des plus influents de dirigeants de pétrole et de gaz dans le monde.

La manifestation est déjà inscrite dans les agendas professionnels du secteur. Elle est affichée sur le site de The Energy Exchange, l’organisme qui a assuré la promotion du premier salon organisé en septembre 2015. L’évènement se veut être un levier du développement de l’industrie extractive à Madagascar.

Potentiels

Pendant une semaine, elle réunira toutes les parties prenantes de ce secteur, à savoir les opérateurs miniers et pétroliers, les prestataires de services, et les institutions dans la même enceinte. Ce sera ainsi une occasion pour le gouvernement de faire connaître les potentiels au niveau du sous-sol malgache ainsi que les différentes opportunités d’investissement.

La tenue d’une telle manifestation permettra au pays d’être plus visible sur le secteur de l’industrie extractive, surtout avec la présence

des majors du secteur. Car jusqu’ici, Madagascar est absent du tableau des classements sérieux du secteur comme celle du Fraser Institute. La Grande île n’y figure nulle part pour insuffisance de données sur plusieurs critères.

Madagascar tente cette-fois ci le coche pour attirer de nouveaux investisseurs dans l’industrie extractive. De cette première édition, outre les sociétés extractives à Madagascar, plus de dix-huit pays étrangers étaient présents au centre de conférence international d’Ivato. On peut citer le Japon, l’Australie, la Chine, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Irak, la Belgique et les Emirats arabes unis et bien d’autres encore.

Lova Rafidiarisoa