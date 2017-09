Les embrouilles sociales n’entravent pas l’avancement des travaux de recherche de graphite à Brickaville.

Evitables. Les polémiques sur l’accaparement de terre, litige foncier ou expulsion, ne devraient pas avoir lieu dans cette activité de recherche de graphite par DNI Metals, dans la commune d’Ambi­naniniony, district de Brickaville. Un constat sur place, à Vohitsara et Ambatolampy, effectué par les journalistes, mercredi. Quatre kilomètres de routes reliant le site à la RN 2 et reliant les deux hameaux, sites d’exploration, de Vohitsara et d’Amba­to­lampy, sont praticables. Elles ont été réalisées par les habitants eux-mêmes. Jusqu’ici, le nombre de trous d’exploration dans les sites ne dépasse pas les dix. Ils sont espacés d’un kilomètre en moyenne, avec un diamètre à la taille d’un engin de sonde de dix centimètres et d’une profondeur maximum de 20 mètres. Au maximum, dix autres sont prévus. « La durée de perforation peut varier de deux à quinze jours. Elle dépend de la structure de la roche, composée principalement de matériau résistant appelé saprolite », indique Steven Goertz, responsable technique de DNI Metals Madagascar.

Compensations

« La qualité de graphite voulue n’est pas toujours visible dans tous les trous, c’est la raison pour laquelle on perfore ici et là. Mais tout cela dépend des études préalables d’un géologue », ajoute-t-il.

Il se peut que les trous ne soient plus utilisables en cas d’exploitation, selon encore les explications techniques obtenues sur place. « Avant même de commencer les activités d’exploration, DNI, en collaboration avec les propriétaires fonciers locaux, a effectué un inventaire des cultures qui pourraient être affectées par leurs activités d’exploration sur le terrain », précise un communiqué de DNI Metals Canada.

Les recherches sont prévues finir d’ici un à deux mois. Les analyses de roches de graphite obtenues assureront l’avancement ou non vers l’exploitation proprement dite. Pour l’heure, on ne parle pas d’achat de terres, indique-t-on. « Il n’est pas question d’accaparement de terres, ni d’achat, ni de vente de terres mais de compensation financière par la valeur des cultures sur le terrain où se déroulent les activités de la société. Elle varie de 30 000 ariary à 2 mil­lions d’ariary », a fait savoir le directeur interrégional des Mines et du pétrole pour Toama­sina. « Les dédommagements financiers sont évalués par la direction régionale de l’Agriculture », ajoute Amable André Benjamin.

« 97% des demandes de compensation ont été honorées. Il se peut que certaines compensations soient revues à la hausse car beaucoup ont demandé des révisions », précise Njara Raouily, responsable des opérations auprès de DNI Metals.

Les chefs traditionnels ou «Tangalamena» du district de Brickaville et ceux de la commune d’Ambina­niniony se sont réunis pour apporter des résolutions locales à la résistance de certains habitants. Une grande cérémonie allant dans ce sens est prévue se tenir, ce jour. Par ailleurs, DNI Metals a octroyé des kits scolaires à quelques cinq cents élèves d’Ambinaniniony, à part les puits, le terrain et bientôt un hôpital et un CEG.

Le projet d’exploration de graphite a été approuvé par le conseiller municipal. L’ex-maire, indiqué comme opposant au projet en fait partie. Son opposition a, par la suite, engendré des conflits entre les inter-habitants locaux et entre les habitants et le projet d’exploration, apprend-on du maire d’Ambinani­niony, Cécilien Ranaivo. Ce dernier a justifié, ainsi, qu’il n’avait pas été intimidé dans le déroulement du projet.

Mirana Ihariliva