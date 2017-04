L’Australie appuie le secteur minier en renforcement de compétence. Quinze Malgaches ont suivi une formation sur la gouvernance minière, le cadre juridique, la fiscalité et surtout la protection de l’environnement en Australie. Ils ont présenté leur rapport hier au ministère des Mines et du pétrole à Ampan­dria­nomby.

Des participants venant de certains organismes liés au secteur minier ont représenté Madagascar durant cette formation d’une durée de deux mois à l’université de Sydney qui a débuté au mois de mars.

Dans la liste des bénéficiaires de ce renforcement de potentiel figurent des représentants du ministère auprès de la présidence chargé des Mines et du pétrole, du ministère de l’Environnement, de l’Omnis, l’ONE, l’AVG, la société civile, Transparency international et d’autres organismes.

Après cette formation, ils vont rejoindre les zones d’exploitation minières dans la Grande ile pour appliquer ce qu’ils ont appris. Cette offre de formation est également un signe de renforcement des liens entre les deux pays.

S.M.H.