L’agence nationale de l’or amplifie sa campagne de sensibilisation sur la formalisation de la filière. Elle projette actuellement la mise en place d’un marché pour l’or.

Appui aux collecteurs. Dans le cadre de la formalisation de la filière or, le Directeur général de l’Agence nationale de l’or (Anor), Tiavina Oméga Ranoro­harisoa, a annoncé, mardi, le projet de la mise en place d’un « Tsenam-bolamena », ou le marché pour l’or.

Cette agence « y travaille actuellement et le proposera aux collecteurs afin d’en discuter, dans le but de le rendre participatif et inclusif. En effet, nous sommes en train de récolter les informations. Le guichet unique qui est en place en ce moment nous sert justement de base de données », a-t-elle confié.

Cet engagement ne peut que ravir les petits collecteurs de catégorie II, notamment les membres du FAV. Cette coopérative regroupe les vendeurs-acheteurs d’or dans la rue d’Analakely, qui rencontrent quotidiennement un problème d’emplacement pour leurs activités. Pour un membre du bureau de cette coopérative, « ceci permettra enfin de nous offrir un cadre où notre activité ne se verra plus d’une manière péjorative ». Selon toujours le directeur général de l’Anor, « le futur marché pour l’or se présentera comme solution en infrastructure, mais aussi en matière de sécurité, que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs ».

Volonté

Plus d’une soixantaine d’opérateurs, dont la plupart membres du FAV, ont régularisé leur situation durant les deux premières journées de la campagne de formalisation des activités dans la filière or, menée par l’Anor. Ils ont été invités à payer leurs impôts en tant que collecteurs de caté­go­rie II, autrement dit ceux qui commercialisent moins d’un kilo d’or.

D’après les explications d’un responsable de l’administration fiscale, « n’étant qu’en début d’activité, ces collecteurs sont amenés à payer le premier acompte de leur exercice, qui est de 16000 ariary. Ceci sera régularisé lors du versement de leur deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice clos ». Pour le même membre du bureau du FAV, « cet engouement montre notre volonté à intégrer le cadre légal. Aussi, nous espérons que ceci soit pris en compte et que cette démarche soit réellement un palliatif à notre problème ».

Bien que le Guichet unique ferme ses portes ce jour, l’attribution des cartes professionnelles aux acheteurs et vendeurs d’or se poursuit toujours. L’Anor entend aussi amplifier sa campagne de sensibilisa­tion sur la formalisation de la filière en incitant, entre autres, les petits opérateurs à se regrouper dans une association pour faciliter les procédures, et alléger les charges administratives. D’autant plus que « les frais administratifs à payer par les opérateurs de la filière Or est portée à 100 000 ariary durant cette campagne dans la capitale, contre 500 000 ariary en temps normal ». D’ailleurs, la police des Mines effectue des contrôles, et prendra des mesures contre les récalcitrants.

Rado Andriamampandry