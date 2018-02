Adopté aujourd’hui par la plupart des entreprises minières implantées un peu partout dans le monde, le concept de développement durable a été adopté par la société Ambatovy. L’officia­lisation de l’initiative s’est effectuée avant-hier à travers la tenue d’un atelier de formation sur le sujet, à Ankorondrano. Ce dernier a vu la participation des responsables et techniciens de la compagnie, les représentants de l’office national de l’environnement ainsi que les représentants de Rio Tinto / QMM et de la chambre des mines de Madagascar.

Le concept vient en complément des normes qui régissent déjà le secteur, à l’instar des performances en durabilité (IFC) ou encore les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (PVSDH). « Le développement durable sera au centre des préoccupations des activités de la société ainsi que de tous les participants à l’atelier, à travers l’adoption des standards internationaux sur ce point », explique Philipe Beaulne, vice-président en charge du développement d’Ambatovy.

Par ailleurs, l’objectif de l’adoption de cette initiative porte sur les relations avec les communautés à travers la gestion de la conservation de l’environnement. « Le développement durable est d’une importance primordiale dans le domaine de l’extraction minière. Il permet la transparence et le suivi des efforts entrepris par les compagnies minières sur la protection de la biodiversité du pays », confirme Jean Chrysostome Rakotoary, Directeur Général de l’ONE

Harilalaina Rakotobe