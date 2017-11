Digitalisation. C’est à travers ce concept que la ligne de conduite du salon de la microfinance des banques et des assurances (SMAB) a débuté hier sur le parvis de l’hôtel de ville à Analakely. Dans le contexte actuel, avec un faible taux de bancarisation avoisinant les quatre pour cent dans la Grande île, la dématérialisation de la masse monétaire à travers l’utilisation des mobiles banking et autres services similaires semble être une alternative évidente afin d’atteindre les objectifs d’inclusions financières martelé dans les objectifs de développement.

Ainsi, la promotion de l’aspect technologique de la monétique a été le fer de lance de la plupart des exposants du salon.

Paiement en ligne

À commencer par les startups à l’image d’Ariary Net qui a présenté son système de paiement en ligne, tout comme les opérateurs en télécommunication Airtel ou Telma avec leurs concepts de mobile banking. Les grandes institutions financières à l’image de la Banque centrale ne sont pas en reste en présentant sa Centrale des Risques (CDR) et ainsi que son prochain projet de Bureau d’Information sur le Credit (BIC). Ces deux derniers outils de la Banque centrale permettent de gérer les risques en matière d’octroi de crédits et de financement à travers la constitution d’une base de données rassemblant toutes les informations concernant les demandeurs de prêt auprès des banques primaires ainsi que les autres établissements de crédit.

« L’objectif de l’évènement se résume à l’information et l’éducation du grand public par rapport au fonctionnement de la microfinance en général et surtout à travers les avancées technologiques de ce secteur », conclut Miora Rabearisoa, membre organisatrice. À rappeler que l’évènement se tiendra jusqu’à aujourd’hui pour ceux qui désirent encore approfondir leurs connaissances dans le domaine.

Harilalaina Rakotobe