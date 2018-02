Le directeur en charge de l’administration et du développement du terminal de Madagascar international container terminal services (MICTSL), Michaël Ratrimo, s’explique enfin sur la situation de la gestion des flux de conteneurs du port de Toamasina. Selon lui, le désengorgement dépend des habitudes de travail de tous les usagers.

• Pourquoi ne se manifester que maintenant ?

- Il y a un temps pour tout. Nous ne voulions pas attiser la polémique durant cette période des problèmes de gestion de flux de débarquement et d’embarquement de conteneurs au port de Toamasina. C’est en effet un cas sans précédent. Notre communication était dirigée principalement à l’endroit des usagers directs du port tels que les compagnies maritimes, les transitaires, les transporteurs, les autorités locales, la société du Port à gestion autonome de Toamasina (SPAT) et le ministère des Transports et de la météorologie. Après notre réunion du 30 novembre 2017 pour une entente dans la mise en œuvre des engagements des diverses parties concernées par les activités relatives à l’importation et à l’exportation, il a été décidé que c’est le ministère des Transports et de la météorologie allait s’occuper de la partie communication grand public. Dernièrement, nous nous sentions trop attaqués par diverses malversations, une des raisons pour laquelle nous nous exprimons aujourd’hui.

• Quelles étaient les principales raisons d’encombrement au terminal qui ont conduit à ces retards d’embarquement et de débarquement, principales causes des grèves des transitaires et des transporteurs ?

- Tout d’abord, il faut souligner qu’en 2017, il y a eu une augmentation exceptionnelle du trafic allant de 20% à l’import et de 28% à l’export par rapport à l’année précédente. Si à nos débuts de prise de concession de gestion du terminal en 2005, MICTSL traitait dans les quatre vingt-deux mille conteneurs de vingt pieds, aujourd’hui ce chiffre frôle les deux cent quarante trois mille conteneurs annuels. Aussi, le volume traité en 2017 correspond-il aux estimations initiales pour l’année 2018. Le volume de conteneurs manipulés est en avance d’une année. L’espace de travail du terminal est de 19ha en tout alors que le port tout entier est installé sur une superficie de 63ha. Le flux actuel au niveau des quais dépasse déjà la capacité de deux cent trente mille estimée par les experts internationaux dans le cadre des études sur l’extension du môle C du port de Toamasina.

• Mais comment fonctionne le terminal ?

– Le terminal est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. MICTSL utilise quatre grues mobiles pour le débarquement et l’embarquement des conteneurs ou sur les navires, et six RTG (Rubber Tyred Gantries), des grues spéciales destinées à gérer les conteneurs en terre-plein et permettant de gérer des conteneurs sur cinq hauteurs. Nous utilisons le progiciel Navis 4 pour la gestion informatique pouvant indiquer à la minute près le mouvement de chaque conteneur.

• Comment se fait-il que des camions soient bloqués des heures alors que tout est informatisé et que le matériel est disponible ?

– Comme je l’ai évoqué, le flux a connu une hausse importante depuis le second semestre de l’année dernière. Les habitudes opérationnelles de chacun des usagers sont contraignantes. Nous ne pouvons pas par exemple imposer les heures d’entrée des camions au port pour un débarquement ou un embarquement de conteneurs. Je souligne que des navires arrivent tous les jours. Seulement, les camionneurs ont l’habitude de ne venir que vers 11 heures le matin. C’est ainsi l’heure de pointe jusqu’à 19 heures pour quatre cent cinquante camions. Le circuit commence par la facturation, l’obtention d’un gate pass, l’enlèvement, le scanner de Gasy net, une visite normale ou une visite intégrale. Mais vu le nombre considérable de conteneurs sur le quai, l’enlèvement prend du temps selon la position des conteneurs sur la pile et la rangée. Si les transporteurs arrivaient seulement deux ou trois heures à l’avance, cela réduirait déjà l’attente au terminal et fluidifiera substantiellement la circulation. Il arrive également que les camions soient en attente car le dossier n’est pas complet, ou que les camionneurs ne veulent tout simplement pas faire sortir les conteneurs à un moment donné, ou qu’ils n’ont pas eu un bon à délivrer de la part des compagnies maritimes, ou que l’agent de la douane n’est pas présent au poste à certaines heures. Le terminal à conteneurs travaille 24h sur 24, sept jours sur sept mais les autres maillons de la chaîne ne le font pas, donc forcément, il y a attente et embouteillage. Il est important que tous les usagers suivent le circuit normal dans les temps et dans les délais. Actuellement 32% des conteneurs peuvent sortir sous un délai de deux jours de dédouanement, et 80% en moins de quatre jours.

« Le problème de flux est un problème universel des ports et non seulement à Madagascar. »

• La question des frais de magasinage a également fait rage. Quelles précisions pouvez-vous apporter ?

- Les frais de magasinage s’appliquent aux conteneurs qui restent au terminal pendant plus de cinq jours, à compter de leur débarquement au quai. L’insuffisance de camions transporteurs est également problématique car il arrive qu’un opérateur attende cent conteneurs alors qu’il n’y a que quinze camions. Dernièrement, aussi, il n’y a eu que mille deux cent camions pour huit mille conteneurs. Il y a donc un manque grave à la chaîne qui ne relève plus des attributions de MICTSL. Nous sommes également contraints de pénaliser ceux qui nous utilisent comme des magasins de stockage. Raison pour laquelle, nous refusons désormais les conteneurs vides qui encombrent le quai et le terminal.

• Qu’en est-il de la situation actuellement et comment allez-vous gérer à l’avenir, vu que votre matériel n’arrivera que dans quatre mois ou dans une année ?

- Le problème de flux est un problème universel des ports et non seulement à Madagascar. Nous sommes contraints de jouer avec le peu d’espace que nous avons et les infrastructures qui vont avec et les 287 m de quai pour les porte-conteneurs. Nous avons aussi mis en œuvre des changements d’organisation et opté pour des ressources additionnelles au niveau de MICTSL pour accélérer les formalités liées à la facturation, entre autres le rallongement des horaires d’ouverture de 7 heures à 19 heures en journée continue (soit 12 heures sur 24) ou encore les facturations à distance. Les équipements ne sont pas vraiment les centres du problème car le volume des navires pouvant accoster à Toamasina ne mobilise que trois grues maximum. Mille deux cent mouvements sur un navire nécessitent trois grues, pas plus. Toujours est-il que nous avons investi près de 12 millions de dollars en matériels. Le tirant d’eau réel est de 11m amenant ainsi à des systèmes de cabotage. Port-Louis est un port de transbordement car les gros navires ne peuvent pas venir à Madagascar. Les bateaux peuvent rester en rade s’ils ne figurent pas dans ce que nous appelons « la fenêtre d’accostage » en jour fixe dont le respect est également difficilement suivi par les usagers, entrainant des embouteillages en mer. Lundi pour la compagnie maritime Maersk, mardi pour CMA CGM, mercredi pour PIL et ainsi de suite. C’est un travail à la chaîne et un seul manquement perturbe le circuit. Nous faisons donc le choix de l’optimisation des heures de travail car une journée non travaillée est difficile à rattraper et se paie très cher. Tout est question d’organisation.

Propos recueillis par Mirana Ihariliva / Harilalaina Rakotobe