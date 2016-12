Tsy mitsaha-miato ny fanamboarana pasipaoro etsy Anosy. Efa tamin’ny alatsinainy lasa teo no nijanona ny famoahana ny antontan-taratasy fahazoan-dalana hivoaka any ivelany noho ny voalaza fa fahasimbana ara-teknikan’ ny fitaovana tamin’ny zoma lasa teo. “ Betsaka loatra ny pasipaoro hamboarina eto isan’andro, ka mahatonga ny fahasimban’ny fitaovana izany. Mahatratra 200 isan’ andro ny taratasy kirakirainay. Efa eo am-panamboarana ny fitaovana simba ny teknisianina amin’izao fotoana izao fa miato amin’ny fotoana tsy voafaritra aloha ny famoahana pasipaoro”, hoy ny tompon’andraikitra iray mpikirakira ny fanamboarana pasipaoro, omaly. Tsy vao izao anefa io olana io no mipetraka fa efa imbetsaka.

Fanomezana Rasolomahery