Miary Zo Rakotondramboa disputera le championnat d’Afrique de tennis U18, en février. Il se fixe comme objectif de décrocher le titre.

Classé 18e du cham­pionnat d’Afri­que de tennis U18 en 2015, Miary Zo Rakoton­dramboa avait fini à la 9e place l’an dernier. Il va encore tenter de progresser et de décrocher le titre, lors de l’édition de cette année, qui s’étalera du 6 au 11 février en Tunisie.

« Je me prépare depuis plusieurs mois maintenant. Mon objectif est d’être sacré cette fois-ci », confie-t-il. Cette préparation a été entamée au mois de novembre, avec une tournée en Europe. Après avoir enchainé plusieurs tournois sur le Vieux Conti­nent, il est retourné à Madagascar pour peaufiner sa condition physique.

« Les entraînements se sont intensifiés depuis le mois de décembre. Je bénéficie également de sparring-partners, dont Ando Rasolomalala, que je remercie », ajoute-t-il. Son emploi du temps se divise en deux parties distinctes. Il effectue des séances d’entraînements physiques chaque matin, au stade d’Alarobia. Et l’après-midi, il reprend sa raquette, à l’ACSA Ambohidahy. Club où il demeure premier du classement jusqu’à présent.

Avant ce championnat d’Afrique, Miary Zo participera d’abord à un tournoi ITF Grade 2, toujours en Tunisie, du 24 au 29 janvier. Histoire d’avoir quelques matches dans les jambes afin d’attaquer le sommet continental dans les meilleures conditions pour le 559e joueur mondial.

ITF Futures

Ce championnat d’Afri­que constituera l’ultime apparition dans la catégorie juniors pour Miary Zo, qui est âgé de 17 ans actuellement. « Ce sera ma dernière compétition en juniors. J’accèderai immédiatement aux tournois ITF Futures par la suite. Tôt ou tard, il faut passer par cette étape. On sait que le niveau est relevé en ITF Futures. À moi d’élever mon jeu pour être à la hauteur », poursuit-il.

Ces tournois ITF Futures constituent la porte d’entrée vers le monde professionnel de l’ATP. Justement, son père, Johary, évoque cet aspect professionnel : « Cette année, il sera assisté par une équipe expérimentée pour ses entraînements à l’étranger, afin d’avoir une préparation de plus en plus professionnelle. Sur le plan financier aussi, on sollicite des aides de toutes parts. A ce propos, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l’avoir aidé auparavant et j’espère qu’il le soutiendra encore et toujours à l’avenir ».

Haja Lucas Rakotondrazaka