La dépouille d’une femme de 62 ans a été retrouvée 31 mois après son meurtre. Sa fille et son gendre ont été arrêtés pour avoir commandité ce meurtre pour cause de succession.

Deux ans et demi plus tard, le meurtre d’une femme de 62 ans est enfin porté au grand jour. Sept suspects, dont sa propre fille, l’époux de cette dernière, son employé, ainsi que quatre personnes, avec qui la sexagénaire avait des différends de son vivant, ont été arrêtés par la section I de la brigade criminelle à Anosy.

La police criminelle soupçonne la fille de la défunte ainsi que l’époux de celle-ci d’avoir tiré les ficelles dans cette affaire. Le mobile du crime tournerait autour d’une succession. Pressé de prendre possession de son héritage, en l’occurrence d’une propriété foncière, le couple aurait planifié le meurtre de la vielle dame, qu’il a ensuite porté à exécution.

Le meurtre a été perpétré à Ambohitratoandro Analavory en 2014. Interro­gations et inquiétudes ont saisi les proches et amis de la sexagénaire lorsqu’elle a disparu d’un seul coup, dans des circonstances des plus mystérieuses.

Au début de ce mois, des membres de la famille de la défunte ont porté plainte à la brigade criminelle à Anosy, lorsque la fille de celle-ci, sur qui pesaient des soupçons, affichait des agissements suspects et menait un train de vie mettant la puce à

l’oreille de son entourage.

Aveux

Du coup, des enquêteurs de la section I de la brigade criminelle se sont dépêchés à Analavory lundi. L’employé, ayant été le dernier à avoir vu la vielle femme, serait passé aux aveux lorsqu’il a été soumis au feu roulant des questions. Ce suspect aurait confié qu’il a été engagé comme tueur à gages. Son interrogatoire a permis à la police de remonter de fil en aiguille jusqu’à 19 autres personnes, mais à l’issue de toute une série d’auditions, seuls les sept présumés coauteurs du crime ont été incriminés.

Cuisinés par les enquêteurs, ils ont montré une plantation de papayers, où la victime a été enterrée. Lors de la exhumation, un médecin légiste ainsi que la Brigade Régionale de la Sécurité Publique (BRSP) à Miarina­rivo, quatre coups de hache ont été relevés sur la boîte crânienne de la défunte.

Les sept personnes arrêtées seront traduites ce jour devant le parquet du tribunal de première instance de Miarinarivo.

Seth Andriamarohasina