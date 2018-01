La police a mis la main sur trois fabricants d’armes, à Miari­narivo. Ils les fournissent aux bandits de grand chemin.

Pris en filature. Trois hommes soupçonnés de fabrication d’armes et ravitaillement des

bandits d’Itasy et de la RN7 se sont fait cueillir à Miari­narivo-Itasy, samedi. Ils ont été placés en garde-à-vue à la brigade criminelle (BC) d’Anosy pour être enquêtés. Une investigation policière a été menée suite à la collecte de renseignements sur les diverses attaques à main armée ayant sévi à Itaosy en 2017. « Des braqueurs pris en possession d’armes artisanales, à Itaosy, sont passé aux aveux en citant le nom du trio, leurs fournisseurs », a indiqué un enquêteur de la BC, hier.

Ils ont été également signalés dans au moins trois attaques contre les taxi-brousses sur l’axe Antananarivo-Toliara, l’année dernière, selon toujours le même interlocuteur. « Ils ont approvisionné les bandits de grand chemin en armes toutes neuves, mais de fabrication locale », a souligné un policier du commissariat de la sécurité publique (CSP) de Miarinarivo, dans un entretien téléphonique.

Confirmation

Ayant joué longuement au chat et à la souris avec les forces de l’ordre, ces hommes ont été localisés dans l’Itasy, où ils confectionnaient différentes gammes d’armes, fusils de chasse et pistolet automatique. « Trois fusils de calibre douze et des munitions ont été encore saisis lors d’une perquisition chez l’un d’entre eux », a précisé le chef de service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale. Une enquête est actuellement en cours pour faire la lumière sur les dizaines de balles que ces bandits ont utilisées.

En collaboration avec les policiers de Miarinarivo, les éléments de la BC ont réalisé le coup de filet. Les trois individus et les armes saisies ont été, d’abord, confiés au CSP local pendant quelques heures pour une confirmation d’identités, lesquelles restent pour l’heure confidentielles. Ils ont été, ensuite, embarqués dans la capitale pour être entendus. Le jour de leur comparution au parquet n’a pas encore été communiqué.

Soumis à un feu roulant de questions, tous les trois ont, jusqu’ici, reconnu avoir confectionné des armes et ravitaillé les malfaiteurs. Pour le moment, les préventions qui pèsent sur eux portent sur la prolifération d’armes et complicité avec des bandits.

Hajatiana Léonard