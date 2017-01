Une quarantaine d’individus armés se sont abattus sur un village Itondy. Quatre des assaillants ont été tués et 24 maisons incendiées.

Un village d’Itondy à Miandrivazo, a été mis à feu et à sang avant-hier matin. Un règlement de compte a fait quatre morts et trois blessés. Lors des affrontements, 24 maisons d’habitation ont été dans la foulée, incendiées. Jeudi vers 5 heures du matin, alors que le village d’Antsakoabe commençait à se réveiller, une quarantaine d’individus, brandissant des fusils de chasse ainsi que des armes de guerre ont tenté une attaque par surprise.

Ayant eu vent de l’assaut, les villageois, sur le pied de guerre, ont préparé une riposte armée. Au terme de la fusillade, quatre morts sont signalés dans les rangs des assaillants. Du côté de villageois, quatre blessés ont été dénombrés. Les séquelles de ces violents affrontements sont encore très présentes à Antsakoabe. Une trentaine de sinistrés sont répertoriés. Leurs foyers sont partis en fumée sous leurs yeux.

Cercle vicieux

« Ce heurt meurtrier est manifestement le summum d’une tension qui couve, depuis près de sept ans, chez les habitants de quelques villages, dont des vols de bétail sont à l’origine », explique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Miandrivazo.

« Depuis 2014, des individus, connus comme étant des voleurs de bœufs se sont repentis pour réintégrer la société. Bien qu’ils aient été acceptés, des récalcitrants ayant rejoint leurs comités d’autodéfense villageoise respectifs, continuent à commettre des méfaits, ce qui suscite haine et vengeance, d’où des règlements de compte. Ce qui a ébranlé Antsakoabe avant-hier en est un », déclare le commandant de compagnie.

En effet, les quarante hommes armés qui viennent de sévir n’ont rien dérobé, ce qui laisse à penser qu’un règlement de compte pourrait être un mobile plausible. Après s’être heurté à une résistance farouche, les assaillants ont emmené les dépouilles de leurs comparses mort.

«Il est grand temps de démonter ce cercle vicieux, nourri par le pullulement des armes à feu illégalement détenus. Pour cela, la gendarmerie procède actuellement à un contrôle rigoureux des fusils ainsi que des armes de poing entre les mains des civils », indique le commandant de compagnie de Miandri­vazo.

À l’entendre, une trentaine de gendarmes ont été envoyés en expédition à Itondy et Ankavandra pour mener cette opération et sécuriser les points sensibles.

Andry Manase