Violent accrochage entre horde de dahalo et poursuivants samedi matin à Soaloka Miandri­vazo. De source auprès du groupement de la gendarmerie nationale de la région Menabe, le bilan fait état de deux morts, dont un militaire et un villageois. Griève­ment blessé, un civil se trouve, en revanche, entre la vie et la mort. Des sources officieuses signalent, quant à elles, un bilan plus lourd, lequel n’est pas encore pour autant confirmé.

Selon les informations communiquées, ces quatre vingt-cinq dahalo, pris en chasse par le fokonolona, quatre militaires du Détache­ment autonome de sécurité (DAS) ainsi que six gendarmes, ont volé quatre cents têtes de bovidés, et tué quatre personnes à Bemangoraka Tsiroanomandidy jeudi.

Pendant que le fokonolona et les quatre militaires continuaient les poursuites, les six gendarmes sont allés chercher du renfort.

Suivis à la trace, les fuyards sont tombés nez-à-nez avec les poursuivants restants après deux jours de marche à travers les montagnes. Le sergent-chef du DAS ainsi que le civil, ont péri lors de l’accrochage.

Les rangs des poursuivants ont été renforcés aux dernières nouvelles. Une mobilisation des gendarmes de la région Menabe est signalée.

A.M.