L’archevêque d’Antananarivo Odon Razanakolona s’est exprimé sur son état de santé samedi. Selon ses dires, les médecins lui ont expliqué qu’il a besoin de se reposer plus.

La fatigue. Telle serait donc la raison du souci de santé de monseigneur Odon Marie Arsène Razana­kolona, archevêque d’Antana­narivo. Un diagnostic confirmé par l’intéressé samedi.

Dans un bref discours, avant la bénédiction de fin de messe, samedi dans la commune d’Alakamisy – Fenoarivo, l’archevêque d’Anta­nanarivo a confirmé le fait que ces dernières semaines, il a eu des soucis de santé. A demi-mot, monseigneur Razanakolona a également indiqué qu’il n’a recouvré la forme que tout récemment.

« Je remercie les fidèles pour leurs prières. Pareillement à mes collaborateurs au sein du diocèse, qui se sont également chargés de conduire les affaires de l’Église en mon absence. Je remercie aussi les médecins qui m’ont suivi tout au long de ma période de soins. Grâce à vous, j’ai pu être ici aujourd’hui, pour présider cette messe », a déclaré le chef religieux. Selon ses dires, les médecins lui ont expliqué que ses problèmes de santé sont dûs « à un manque de repos ».

Un manque de repos donc, qui a tout de même amené l’archevêque à être évacué à l’île Maurice pour y continuer ses soins. Ce qui pourrait signifier que le mal dont il a souffert pourrait avoir été particulièrement inquiétant, nécessitant ainsi des examens plus poussés avec des technologies médicales non encore disponibles dans la Grande île.

Délégation

La messe de samedi consistait en l’ordination de cinq prêtres et quatre diacres, issus du diocèse d’Anta­nanarivo. Un office religieux que se devait de présider monseigneur Razanakolona, étant à la tête de l’arche­vêché. Durant les quatre heures de messe, le chef religieux n’a affiché aucun signe particulier de fatigue. Il a, au contraire, fait preuve d’un certain dynamisme, même dans le ton de sa voix.

Ce qui a, visiblement, rassuré les fidèles présents en nombre. Le représentant des laïcs ayant pris la parole durant les séries de discours avant la clôture de la messe de samedi, dans d’un ton soulagé, s’est réjoui de la présence de l’archevêque, et a appelé les fidèles à prier pour qu’il recouvre pleinement la santé.

L’archevêque d’Antananarivo serait rentré de son séjour à l’étranger lundi dernier. Dans sa prise de parole, monseigneur Razanakolona a lancé d’un ton blagueur : « Comme les médecins me conseillent de me reposer plus, je vous préviens que je vais les prendre au mot ». Bien que s’affichant requinqué, l’archevêque a visiblement voulu se ménager. Il semble que les moments où il devait rester debout ont été limités le plus possible.

Probablement, suivant le conseil de ses médecins, le chef religieux de 71 ans, à la tête du diocèse d’Antana­narivo depuis l’année 2006, semble envisager de lever le pied. À part ses obligations au sein de l’église catholique, il y a également celles qu’imposent ses fonctions au sein du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Mada­gascar (FFKM). « Je pense aussi que je devrais déléguer certaines responsabilités », a déclaré monseigneur Razanakolona.

Garry Fabrice Ranaivoson