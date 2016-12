Suivi à la trace par la police criminelle, un gang est frappé de retour de manivelle. Un suspect a été abattu et quatre autres arrêtés.

Une salve de coups de feu a secoué Marohoho Tsimbazaza avant-hier soir. Recherché pour le meurtre d’une Chinoise, propriétaire d’un bistrot à Alarobia, un suspect âgé d’une trentaine d’années, a été arrosé de balles. Son corps criblé de projectiles, a été conduit à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Une dizaine d’impacts de balles est relevée sur sa dépouille.

De source policière, le défunt serait fiché. Les hommes de la brigade criminelle ont lancé leur opération vers 19 heures. Dans la confusion, le suspect est tombé sous les balles policières dans la pénombre. Une série d’arrestations s’ensuivait, en revanche, hier matin. Deux autres membres de la bande, âgés respectivement de seize et dix-neuf ans, ont été, pour leur part, pris vivants, respectivement à Ambohi­mangakely et Morarano Alarobia.

Un couple, incriminé pour recel d’appareils électroménagers dérobés chez la victime, a en revanche, fait l’objet d’une descente policière à Ankorondrano. Il a été par la suite placé en garde vue. Les renseignements ainsi que les témoignages des suspects pris dans le filet, révèlent que le trentenaire, abattu avant-hier soir, se serait emparé des fonds de commerce de la défunte.

Recherchés

La nuit du meurtre, celui-ci aurait quitté les lieux du crime avec une sacoche pleine d’argent en liquide. En cavale depuis le crime, perpétré Alarobia dans la nuit de mardi à mercredi, trois de leurs compères, dont un fugitif armés, sont en revanche activement recherchés par la brigade criminelle.

Impliqués dans cette affaire pour complicité, deux employées de la défunte, âgées respectivement de quarante et vingt-cinq ans, ont été placées en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora , au terme de leur comparution devant le parquet vendredi.

A la lumière des premiers éléments de l’enquête, la commerçante avait gardé à son domicile une semaine de recette au moment des faits. Elle planifiait d’effectuer un versement lorsque la bande a sévi.

Les deux suspectes incarcérées vendredi, auraient été en connaissance de l’existence de l’argent, tombé dans l’escarcelle des malfaiteurs. Autre fait incriminant, les deux employées auraient regagné leurs foyers plus tôt que d’habitude le soir du meurtre .

Âgée de soixante-et-onze ans, la ressortissante chinois, assassinée, gérait seule son commerce. Le lendemain du crime, aux alentours de 5 heures du matin, elle été retrouvée morte avec les mains nouées et la bouche bâillonnée. Des blessures ont été de surcroît relevées sur sa dépouille. Le riverains n’ont vu que du feu lorsque le meurtre a été commis. Le lendemain au réveil, l’inquiétude a rongé les personnes des environs lorsqu’ils ont remarqué l’accès au commerce, d’habitude verrouillé en début de matinée, était entrouverte. Derrière, le corps de la défunte les attendait. D’emblée, ils ont averti la police.

Les enquêteurs de la brigade criminelle sont tombés sur un os à l’ouverture de l’enquête. Affaire à suivre.

Andry Manase