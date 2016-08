Les enquêtes sur le meurtre des deux Français bénévoles de l’association Cétacé de Madagascar (Cétamada), avancent. Un Français a été placé en garde vue à la brigade de la gendarmerie à Sainte-Marie, une île au Nord Est de Madagascar, depuis lundi. « Il aurait eu des relations avec la défunte. Une perquisition a été faite chez lui, après laquelle on a décidé de le garder pour une enquête », a révélé une source auprès de la Gendar­merie nationale, hier.

Depuis le début de l’enquête, plusieurs personnes ont été entendues jusqu’à

hier et cinq personnes sont mises en garde à vue. Quatre Malgaches et un ressortissant français. « On essaie d’obtenir le maximum de témoignages », précise la source. Le mobile du crime reste toutefois flou. Les rumeurs sur des altercations dans la boîte de nuit où les victimes ont passé la nuit avant leur assassinat n’auraient pas été confirmées.

Le général Didier Paza, secrétaire d’État auprès du ministère de la Défense nationale en charge de la Gendar­merie a, quant à lui, rassuré la communauté française, dans une conférence de presse, hier matin, que « l’affaire est prise au sérieux », et que d’autres pistes et indices sont aussi suivis.

La jeune femme était âgée de 23 ans, et le jeune homme, de 25 ans. Leurs corps, couverts de blessures, surtout au niveau de la tête, ont été découverts sur la plage de Vohilava Sainte-Marie, dimanche, vers 6 heures du matin.

Miangaly Ralitera