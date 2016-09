L’autopsie des corps des deux Français assassinés à Sainte Marie le 20 aout dernier, a eu lieu à Paris samedi dernier. Le procureur près le tribunal de Toamasina, Thierry Rajaona, a été parmi les personnalités à avoir assisté à cette procédure médico-légale. « J’ai été reçu par le premier substitut du procureur sur place. L’accueil était des plus cordiaux, et nous avons pu discuter en toute sérénité», raconte-t-il.

A l’entendre, les copies des résultats des enquêtes effectuées sur ce crime commis à Sainte Marie ont été remises à la justice française. Les résultats de l’autopsie ne sera toutefois connue que dans un mois et demi à deux mois. « Les résultats des analyses d’ADN prélevés à Sainte Marie ne sont pas non plus encore connus », poursuit le procureur.

Selon des sources auprès des autorités judiciaires, les cinq personnes impliquées dans cette affaire, peuvent demander la liberté provisoire. Mais, selon toujours le procureur, il n’est pas dit que toutes les demandes seront acceptées.

Faniry Ranaivoson