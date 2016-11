Le tribunal malgache travaille de concert avec le parquet de Paris dans le cadre du meurtre de Sainte Marie au mois d’août. La police française est sur l’affaire.

Le meurtre de deux Français, commis à Sainte Marie le 22 aôut, fait l’objet d’une co-saisine entre les justices malgache et française, de par une collaboration avec le parquet de Paris. La semaine passée, des policiers français étaient encore à Madagascar, dans le cadre de cette coopération Judiciaire, motivée par la nationalité Française des victimes et de celle de l’un des incriminés, un jeune homme de 21 ans, actuellement placé en détention préventive à la maison centrale d’Ambalatavoahangy à Toamasina. Incarcéré depuis le 27 août, au terme de sa comparution devant le parquet, celui-ci partage le sort de sept autres prévenus. Le Français écroué a d’abord fait appel aux services d’un avocat étranger, Me Corinne Dreyfus-Schmidt.

Pour son client, la thèse d’un acte passionnel est évoquée. Le parquet reproche à l’inculpé d’avoir entretenu une relation avec Magali, la défunte. Le jeune Français ne nie pas l’avoir fréquentée. En revanche, il réfute toute implication dans le double homicide. La thèse d’une jalousie pouvant servir de mobile est évoquée, mais il le conteste formellement.

Contradictions

Les victimes, Magali et Romain, étaient âgés respectivement de 22 et 25 ans. Ils travaillaient pour Cétamada, une association de protection des grands mammifères marins de Madagascar. Le 22 août, tôt le matin, leurs corps sans vie ont été retrouvés enchevêtrés sur une plage isolée, où ils se sont rendus, en marge d’une soirée, organisée dans une discothèque de l’île.

Outre le Français placé sous les verrous, un banquier aperçu par un témoin, en train de nettoyer des traces de sang à l’intérieur de son véhicule tout-terrain, a été lui aussi jeté en prison. Trois piroguiers ainsi que trois autres habitants de Sainte Marie, ont également plongé pour vols d’effets personnels des défunts.

Pour ce qui est du cas du Français inculpé, Me Corinne Dreyfus-Scheider, son avocate, avance dans le journal le Parisien, que celui-ci aurait passé l’après-midi avec la défunte et qu’il ne se serait pas rendu à la soirée, où un témoin pense l’avoir vu.

Andry Manase