Les proches d’un couple chinois Xia yiefeng et Wang Zhenbing, assassinés dans des circonstances atroces dans l’une des villas d’un complexe hôtelier à Antanetibe Ivato sont enfin venus récupérer les dépouilles près de trois mois plus tard. Mercredi, des membres de la famille des défunts, venus spécialement de Chine, se sont présentés à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha pour rapatrier les victimes. Les corps ont été aussitôt incinérés.

Le double crime a été constaté dans une villa, tôt le matin du 17 mars. Les auteurs du meurtre l’ont louée pour quelques jours. Les corps des deux Chinois étaient couverts de blessures à l’arme blanche lors du constat effectué par la brigade criminelle. Un sabre de combattant chinois qui a fait office d’arme du crime a été retrouvé sur place. Avant la découverte macabre, le couple a été porté disparu avec leur 4×4 quel­ques jours plus tôt. La thèse d’un rapt contre rançon a été de ce fait, avancée.

Des réquisitions des enregistrements vidéos des caméras de surveillance d’un supermarché, ont permis l’identification du tueur de nationalité chinoise.

Andry Manase