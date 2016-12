Incriminées pour le meurtre d’une commerçante chinoise à Alarobia, deux femmes ont été incarcérées, hier. Elles sont soupçonnées de complicité.

Soupçonnées d’avoir été pour quelque chose dans le meurtre d’une Chinoise âgée de soixante-et-onze ans, propriétaire d’un bistrot sis à Alarobia, deux de ses employées ont été placées sous mandat de dépôt hier, après avoir été présentées devant le Parquet du tribunal à Anosy. Ces deux femmes, âgées respectivement de vingt-cinq et quarante ans, ont été les seules à avoir été présentées hier devant le Parquet, bien que la police criminelle soit sur les traces d’autres complices.

Les soupçons pèsent sur elles du fait qu’elles auraient quitté leur lieu de travail plus tôt que d’habitude, le soir du meurtre, alors qu’il y avait encore des tâches à faire.

Le crime a été commis dans la nuit de mardi à mercredi. À l’aube, aux alentours de 5 heures du matin, le corps inerte de la victime, a été découvert dans son propre commerce. Les mains de la défunte étaient ligotées et sa bouche bâillonnée. Sa dépouille gisait à même le carrelage et des blessures ont été relevées. Le mobile privilégié du crime repose sur un vol de numéraires, dont le montant n’est pas encore déterminé.

Faits inhabituels

Quotidiennement, le bar ferme aux alentours de 20 heures. Après que employées ont regagné leurs foyers respectifs en fin de journée, la Chinoise, dont l’habitation se trouve dans les locaux mêmes, s’assure que tout est bien fermé.

Le jour de la découverte macabre, des faits inhabituels ont été relevés. Au réveil, la porte donnant accès au bistrot était entrouverte. À l’intérieur, le corps de la septuagénaire attendait les personnes ayant effectué la découverte macabre.

Avertie, la brigade criminelle au sein de la police nationale a dépêché des éléments, pour faire le constat et se saisir de l’affaire. Les riverains n’ont rien remarqué de suspect, lorsque le meurtre a été commis. Aucun témoin occulaire ne s’est encore manifesté. Une

autopsie a été pratiquée sur la défunte.

Andry Manase