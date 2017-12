Une vigilance forte pluie est lancée pour quelques régions de la partie Nord-Ouest de la Grande île, par la direction des Éxploitations météorologiques de la direction générale de la Météorologie. La mousson est active dans cette partie.

« Il y a un risque de fortes pluies ou averses orageuses dans cette partie de l’Ile, ce jour jusqu’à minuit (ndlr : hier)», a précisé la carte de vigilance éditée, hier. Sur la page facebook de Météo Malagasy, il a été indiqué que ces grandes quantités de précipitations sont « à compter d’hier ».

Les habitants des régions de Sofia, de Betsiboka, mais aussi des districts d’Andilamena, d’Ambato Boeny sont appelés à être prudents. Des crues de rivières et des glissements de terrain sont à prévoir dans ces zones concernées. Les techniciens de la météorologie invitent, par ailleurs, les automobilistes à rouler avec prudence.

La fin de l’année et le nouvel an seront pluvieux, en général, sauf pour la partie Sud.

M. R.