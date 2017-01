Le site web de la Météo France a indiqué l’existence d’une zone perturbée dans l’Océan indien, hier, vers la fin de l’après-midi. A 16 heures, à La Réunion (15 heures, heures locales), cette zone perturbée a été localisée à 2 200 kilomètres à l’Est-Nord-Est des côtes réunionnaises, selon le bulletin. Elle se déplace vers l’ouest, avec une vitesse de 13 kilomètres/heures.

Elle pourrait évoluer en une tempête tropicale modérée, ce jour dans l’après-midi, en une dépression tropicale, demain, dans le même moment et lundi, elle devrait se dissiper, d’après les prévisions de la Météo France à La Réunion.

Hier, à midi, le service de la Prévision météorologique malgache, n’a encore parlé que de la formation d’amas nuageux, dans le nord de l’île. Son chef de service, Solonomenjanahary Andrianjafinirina, a indiqué trois systèmes, dans le Nord et Nord-Est des côtes de Diégo. « Seul l’un de ces amas nuageux pourra se transformer en un cyclone, ils sont très éloignés l’un de l’autre. L’un à été localisé à 2 000 kilomètres et l’autre, à 2 500 kilomètres », explique-t-il.

Ce technicien n’a pas encore confirmé l’impact de ces mauvais temps à Madagascar. « Pour l’instant, il nous est impossible de savoir s’il va toucher Madagascar. Le temps nous le dira », rajoute-t-il.

Concernant les précipitations annoncées par la direction générale de la Météorologie, elles pourraient s’étendre jusqu’à lundi 30 janvier. Toutefois, leur quantité diminuera.

Miangaly Ralitera