Les inondations menacent la Grande île. La saison d’été s’annonce pluvieuse, ce mois.

Une dizaine de régions pourraient à nouveau être touchées par des inondations, en ce mois de février. Les précipitations seront supérieures à leurs valeurs normales, selon les données recueillies auprès de la direction générale de la Météorologie qui indique dans un communiqué de la mise à jour des prévisions saisonnières que « Des précipitations localement abondantes peuvent entraîner des crues de rivière et des inondations seront à craindre ». Dans la région d’Analamanga, par exemple, les valeurs normales des précipitations, en février, est de 254,5 mm. Elles seront supérieures à 305,4 mm, ce mois. À Atsinanana, le cumul des précipitations au même mois est de 464,9 mm contre 557,9 mm.

Sont appelés à être vigilants les habitants des régions de Diana, Analamanga, Sava, Sofia, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Ihorombe, Atsimo Atsinanana, mais aussi ceux sur les versants orientaux des régions Betsiboka et Haute Matsiatra, Au mois de mars, la vigilance reste en vigueur pour les régions Analamanga, Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Itasy, et sur les parties orientales des régions Bongolava et Vakinankaratra et sur la partie Nord de la région Atsinanana.

Dispositions

Lors du passage du cyclone Ava, en janvier, les inondations ont frappé plusieurs zones, suite aux fortes pluies occasionnées par ce cyclone tropical intense. La grande majorité des cinquante et une personnes décédées et des vingt-deux personnes portées disparues ont été victimes de noyade. D’autres cyclones pourraient toucher Madagascar, en cette saison cyclonique, si on se réfère aux prévisions de la DGM.

Le Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) va prioriser la protection des vies. Pour se rattraper du retard des interventions, lors du passage du cyclone Ava, il va déplacer plutôt la population des zones à risques. « Des équipes sont déjà sur le terrain pour étudier les améliorations à apporter à l’arrivée des prochaines catastrophes. Nous attendons, encore la formation d’un cyclone plus fort qu’Ava qui va toucher l’île, jusqu’à la fin de la saison, en avril », indique le général de division, Charles Rambolarson, secrétaire exécutif adjoint du BNGRC. Nous disposons déjà des équipements nécessaires, comme les tentes, pour faire face aux cyclones, selon ce général. Les dégâts devront être minimes, si nous commençons à curer tous les canaux d’évacuation et à démolir les maisons construites sur les canaux, dès ce jour.

Température de 31°C à Tanà

La température maximale à Antananarivo sera maintenue à 31°C, ce jour, selon le service de prévisions de la météorologie à Ampandrianomby. La température ne connaitrait une baisse qu’à partir de dimanche. Des pluies seront attendues dimanche.

Miangaly Ralitera