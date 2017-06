Encore une fois, la commémoration de la fête de l’indépendance de Mada­gascar sera célébrée dans le froid. Un régime d’alizé modéré engendrera un temps moyennement venteux et maussade, en cette fin de semaine, à Antananarivo.

« Un temps nuageux est au rendez-vous, le matin. Le soleil et les nuages s’alterneront, à midi. La vitesse du vent avoisinera les 25 kilomètres à l’heure. Il sera glacial », explique Solohary Tody, prévisionniste du service de la prévision de la météorologie à Ampandria­nomby, hier.

Une baisse de la température minimale est prévue dans la capitale, notamment, le 26 juin. « Elle sera de 11°C, demain (ndlr : ce jour). Cette température baissera à 10°C, lundi. À Ambatolampy, elle diminuera jusqu’à 8°C. Et la température maximale ne dépassera pas les 20 et 21°C sur les Hautes Terres », renchérit ce prévisionniste.

Par ailleurs, une vigilance vent fort est lancée dans le Nord-Est et le Sud-Ouest de la Grande île. Des rafales de vent de 60 à 70 kilomètres par heure y sont prévues à partir de ce week-end, selon un communiqué de la direction générale de la Météorologie, hier. La sortie en mer est fortement déconseillée dans ces régions de Madagascar.

M.R.