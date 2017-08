La pluie légèrement orageuse constatée à Antananarivo, hier, se reproduira ce jour, en fin d’après-midi. Les parties Sud et Est des hautes terres centrales en bénéficieront. «La formation d’un amas nuageux qui fait suite à la présence d’un front dans le Sud-Est de la Grande île, et accompagnée de la hausse de la température, produit ce temps», rapporte un responsable de la communication au sein de la direction générale de la Météorologie, hier. Dès mercredi, ce temps se dissipera. Il sera sec à Antananarivo.

Par ailleurs, tout au long de cette semaine, de pluies faibles se manifesteront à Antalaha, l’après-midi, selon toujours le rapport de la prévision des techniciens de la direction générale de la Météorologie. Ces précipitations apparaîtront la nuit au Nord et au Nord-Est. Les régions d’Alaotra Mangoro, de Vatovavy-Fitovinany et d’Atsimo Atsinanana bénéficieront des averses. Ce jour, les températures prévues seront de 15°C à 21°C pour Antananarivo. À Antsirabe, elles seront autour de 12°C et 20°C.

Miangaly Ralitera