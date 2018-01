Une hausse de la température maximale est prévue au cours de cette semaine. Une bonne hydratation est recommandée.

Précaution. La déshydratation risque d’affecter les Tananariviens, jeudi et vendredi. Le temps sera relativement sec, en ces deux jours, pour la région d’Analamanga. « Les températures maximales subiront une hausse sur la partie des Hautes Terres à partir de jeudi», indique un communiqué sur la tendance hebdomadaire de la direction générale de la Météorologie établi, hier.

Selon la précision de Solonomenjanahary Andrian-jafinirina, chef de service de la Prévision météorologique à Ampandria-nomby, « Elles augmenteront de 1°C à 2°C ». Ainsi, si les températures sont autour de 18°C et 28°C, en ce début de semaine, la maximale atteindra les 30°C, au quatrième et au cinquième jour.

Cette déshydratation pourrait engendrer la fatigue ou une sensation de vertige chez ses victimes. Les médecins recommandent alors une bonne hydratation. « Il faut boire au moins un litre et demi d’eau en une journée. Il faut bien aérer la maison, porter des vêtements légers et éviter de se mettre torse nu », conseille le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la Santé au sein du ministère de la Santé publique.

Des précipitations

En attendant cette période sèche, Antananarivo-ville et ses périphéries continueront à bénéficier d’une quantité de pluies modérées ou abondantes. D’après le bulletin de prévision des précipitations intra-saisonnières, rédigé par la direction générale de la Météorologie, hier, « Des cumuls de précipitation modérés à abondants, entre 100 mm et 150 mm sont prévus sur les districts (…) d’Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Andramasina », au cours de cette semaine. Et Zo Andrianina Patrick Rakotomavo, du service des Recherches Hydrométéo-rologiques de la DGM d’expliquer « Ce sera la quantité de pluie prévue en sept jours. Les pluies sont attendues en début de soirée et pendant la nuit ».

Étant donné que les travaux de curage du canal d’Andriantany et la réparation des stations de pompage, prévus commencer ce mois de janvier, n’ont toujours pas débuté, la montée d’eaux est à craindre dans les bas quartiers. « Nous sollicitons vivement que les travaux de curage s’effectuent avant qu’un quelconque cyclone ne refasse surface. L’eau monte chaque fois que la pluie tombe», lance Simon Ramambason, président du fokontany Manarintsoa-Centre. C’est le moment où jamais de lancer les travaux. Le risque d’activité cyclonique sur Madagascar resterait faible pour cette semaine et la semaine prochaine. En outre, le cyclone tropical intense, Cébile, localisé à 3 000 km au large de Madagascar, serait trop loin pour affecter le temps, sur le pays.

Miangaly Ralitera