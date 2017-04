Un temps extrêmement froid, en une période d’inter-saison. La direction générale de la Météorologie (DGM) indique une température minimale de 3°C, dans les régions du Vakinankaratra et d’Itasy notamment, à Antani­fotsy, Faratsiho, Ambatolampy, Antsirabe et jusqu’à Soavinandriana Itasy, ce jour. « Un régime d’alizé faible et localement instable régit notre climat, actuellement », selon l’explication reçue du service de la communication de la DGM. C’est une extrémité, reconnaît notre source. Dès mardi, cette température minimale augmentera à 7°C.

Une alerte est par ailleurs lancée aux automobilistes. Des brouillards épais accompagneront cette baisse de la température, dans les régions Itasy, Bongolava, Amoron’i Mania ainsi que la partie Est du Vakinankaratra, dans la matinée. « Les chauffeurs sur les routes nationales 7, 34, et 1 devront faire attention. Ces brouillards pourront provoquer des accidents de circulation », met en garde la DGM. Il faudra, donc, être fortement vigilant entre Antananarivo et Ambositra, entre Antana­narivo et Analavory, et à Soavinan­driana Itasy. Ce phénomène persistera jusqu’à demain.

L’après-midi, les régions Itasy, Analamanga, Vakinan­karatra, la partie Est de Bongolava, d’Amoron’i Mania, la Haute Matsiatra, l’Est et Vatovavy Fitovinany, bénéficieront de pluies orageuses.

Nous sommes encore en pleine période d’inter-saison. L’hiver ne devrait débuter qu’en juin. Une hausse de température par rapport à la normale est envisagée, en juin.

M.R.