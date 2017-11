Météo France prévoit une saison cyclonique proche de la normale. Sur les 7 à 10 systèmes prévus, moins de la moitié seulement pourrait attenidre le stade de cyclone tropical.

Météo France a publié ce mardi ses prévisions saisonnières autour de la saison cyclonique à venir (2017-2018). Selon le «scenario le plus probable», La Réunion et plus globalement le bassin sud-ouest de l’océan indien, devra s’attendre à une activité cyclonique

«plutôt inférieure à la normale, ou proche de la normale».

Concrètement, Météo France estime avec une probabilité de 70% que la saison connaisse entre 7 et 10 systèmes (tempêtes et cyclones), dont la moitié (entre 3 et 5) pourrait atteindre le stade de cyclone tropical.

Le nombre de systèmes généralement attendu à chaque saison pour le Sud-Ouest de l’océan indien est, à titre de comparaison, fixé à 10.

Il apparaît vraisemblablement que cette activité cyclonique se concentre plutôt dans la moitié Ouest du bassin, où se trouvent l’essentiel des terres habitées. En effet, dans l’Est du bassin, le temps devrait être plus sec, et les conditions moins favorables aux cyclones.

Estimations

Dans ces conditions, les systèmes se développeraient plutôt sur la moitié ouest, «à relative proximité des terres habitées», alors que c’est

habituellement à l’Est que naissent les premiers systèmes de la saison. Consé­quence : la saison cyclonique à venir devrait démarrer

tardivement.

Toutefois, il ne s’agit ici que d’estimations, et Météo France tient à ne pas oublier la sensibilisation aux dangers de ces phénomènes :

«Parce qu’il suffit d’un seul système pour connaître un impact pouvant être catastrophique, même une saison peu active peut être source de dégâts majeurs. Il convient donc de mettre en oeuvre dès à présent et comme chaque année, les précautions d’usage de début de saison cyclonique.»

La saison cyclonique 2016-2017, six systèmes avaient été baptisés sur le bassin océan Indien : Abela, Bransby, Carlos, Dineo, Enawo, Fernando.

La liste des noms pour la saison cyclonique 2017-2018 :

Ava (Madagascar)

Berguitta (Seychelles)

Cebile (Zimbabwe)

Dumazile (Swaziland)

Eliakim (Kenya)

Fakir (Comores)

Guambe (Mozambique)

Habana (Botswana)

Iman (Maurice)

Jobo (Lesotho)

Kanga (Afrique du Sud)

Ludzi (Malawi)

Melina (Tanzanie)

Nathan (France)

Onias ( Zimbabwe)

Pelagie (Madagascar)

Quamar (Comores)

Rita (Seychelles)

Solani (Swaziland)

Tarik (Maurice)

Urilia (Afrique du Sud)

Vuyane (Lesotho)

Wagner (Kenya)

Xusa (Malawi)

Yarona (Botswana)

Zacarias (Mozambique)

© JIR