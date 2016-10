Le deuxième cyclone, hors saison cyclonique, a été baptisé hier, à 3 heures du matin. Après Abela en juillet, Bransby, une dépression subtropicale a été localisée dans le Sud de Madagascar, plus précisément, à 477 kilomètres au Sud-Ouest de Faux Cap hier, à 3 heures du matin. Le début de la saison cyclonique est attendu pour le 1er novembre. « Cette dépression subtropicale est due à un réchauffement de la mer », explique Solo­nomen­janahary Andrianjafi­nirina, chef de service de la Prévision météorologie à Ampandrianomby, hier.

Bransby a regagné de l’intensité hier, mais n’aura pas d’impact sur notre climat, mis à part les précipitations dans la partie Sud de l’île. Il poursuit sa direction vers le Sud-Est et devrait perdre son intensité dans les 12 heures à venir, selon la prévision des techniciens en météorologie hier, vers 16 heures.

Ces techniciens n’ont pas voulu confirmer que ce dérèglement du climat est provoqué par le phénomène La Nina qui se met en place après le phénomène El Nino. Les tendances mon­trent toutefois que ce phénomène pourrait provoquer de fortes pluies et plusieurs cyclones.

M.R.