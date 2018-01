L’amas nuageux situé à l’Est est devenu une perturbation cyclonique. Il se déplace rapidement et risque d’atteindre les régions de la Côte Est, jeudi.

Encore non baptisé. La perturbation cyclonique, détectée avant la fête de fin d’année s’approche rapidement de la Côte Est de Madagascar. A 9 heures locales, elle se trouvait à 550 km à l’Est de Sainte-Marie, selon le communiqué du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Cette perturbation cyclonique ne remplit pas encore les critères de cyclone et n’ont aucun impact sur les régions de l’Est.

« Elle n’est pas encore baptisée. Elle reste encore sur le stade de perturbation cyclonique. Quand elle devient une tempête tropicale modérée, elle est baptisée. En général, il n’y a aucun impact sur les régions environnantes », affirme Zo Andrianina Patrick Rakotomavo, au service des recherches hydrométéorologiques au sein de la direction générale de la météorologie. « D’après l’image satellite d’hier matin vers 8h, cette perturbation tropicale se rapproche dangereusement de l’Est du pays. Elle se trouvait à 600 km. Elle devrait rester en mer jeudi. Mais si ce n’est pas le cas, elle pourra atterrir dans cette région», expliquent les responsables au sein du service de la météorologie. L’information recueillie vers 16h marque encore qu’il n’est pas encore devenu un cyclone.

Atterrissage

Cette perturbation cyclonique risque de toucher terre jeudi et vendredi d’après le BNGRC. « Elle s’intensifie et risque de s’approcher rapidement de la Côte Est. Elle se déplace actuellement avec une vitesse de 70 km/h ». Avant-hier, cette perturbation tropicale se trouvait encore à 1300 km du pays avec une vitesse de 15km/h. De ce fait, une alerte verte est lancée pour Antalaha, Analanjirofo, Atsinanana, et Alaotra Mangoro. Les pêcheurs sur la Côte Est sont appelés à ne plus s’aventurer en mer. Certains habitants de Toamasina se plaignent déjà de pluie incessante qui a commencé depuis 16h, hier.

Mamisoa Antonia