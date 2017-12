Une zone suspecte est suivie de près dans l’océan Indien. Elle pourrait se développer en une perturbation tropicale avec un risque modéré pour l’Est de Madagascar.

Un cyclone pourrait voir le jour au début de l’année 2018. Les techniciens de la direction générale de la Météorologie (DGM) ont localisé une zone suspecte à 1 500 kilomètres à l’Est de Madagascar, avec un risque accru de développement en une perturbation cyclonique, entre le 1er et le 7 janvier. « Ce n’est pas seulement la mer qui se réchauffe, les conditions de l’atmosphère au tour de son centre est, également, favorable à la formation d’un cyclone », explique Zo Andrianina Patrick Rakotomavo, ingénieur de recherche au sein du service des Recherches hydrométéorologiques de la DGM, hier.

Le pire est à prévoir pour de Madagascar. Dans le bulletin de la prévision des précipitations intra-saisonnières du 25 décembre au 7 janvier, envoyé hier, le service des Recherches hydrométéorologiques précise qu’il y a un «risque modéré pour l’Est de Madagascar » et Zo Andrianina Patrick Rakotomavo, de souligner qu’il risque de s’approcher de la grande île. « Elle pourra apporter des pluies pour la partie Est. Si cette zone suspecte remplit les conditions et se développe en une perturbation cyclonique, elle se dirigera de l’Est à l’Ouest. Nous publierons un autre bulletin la semaine prochaine pour confirmer si elle se rapproche de l’Est de Madagascar, ou si elle va toucher terre », enchaine-t-il.

Active

Trois zones suspectes ont été suivies de près par nos techniciens de la météorologie, depuis le début de la saison cyclonique. Les deux premiers se sont évaporés, ce troisième présente une forte chance de devenir le premier cyclone dans l’océan Indien pour cette saison 2017-2018 et s’appellera Ava. Pour les techniciens, cette année, la fréquence des zones suspectes a été minime. « D’habitude, au moins un est baptisé au mois de décembre », explique un technicien. La DGM a, pourtant, annoncé une saison cyclonique active. Elle a prédit, en fin octobre, que deux à quatre perturbations pourraient atterrir sur les côtes malgaches, dont un à deux pourraient atteindre le stade de cyclone tropical voire supérieur. « Ce n’est pas que la formation d’un cyclone se retarde qu’il n’y en aura plus. Il est probable qu’il se succédera de janvier à février », conclut Zo Andrianina Patrick Rakotomavo.

Abondance de la quantité des précipitations

La fin d’année et le début de l’année seront pluvieux dans plusieurs localités. Du 25 au 31 décembre, les cumuls de précipitation seront de modérés à abondants, pour les régions de Boeny et Betsiboka, et quelques districts comme Moramanga et Andramasina,. Du 1er janvier au 7 janvier, ils seront modérés à abondants pour les régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, mais aussi pour Nosy Be, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Fianarantsoa I et II,. A Antananarivo, les pluies continueront dans les trois jours à venir, selon Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste.

Miangaly Ralitera