Changement climatique oblige, les spécialistes prévoient des températures élevées pour l’hiver.

La direction générale de la Météorologie prévoit un hiver chaud, cette année. « Les recherches effectuées ont démontré que la température pourra être plus élevée que la normale, en juin», affirme le Dr Samuëline Rahariveloarimiza, directeur général de la Météo-rologie. C’était à Maha- masina, samedi, dans le cadre de la marche pour le climat, lors de la célébration de la journée météorologique mondiale.

Il est probable alors que la température minimale soit plus élevée que les 8° et 10°C, températures minimales moyennes habituelles sur les Hautes terres, pendant l’hiver. Ainsi, cette hausse de la température pourra engendrer la baisse de la quantité des crachins qui sont propres à l’hiver.

D’autres changements

Cette hausse de la température sera, toutefois, bénéfique aux paysans. Le directeur général de la Météorologie a expliqué que la saison culturale devrait s’étendre. « Si en temps normal, toutes les activités s’arrêtent pendant l’hiver, il se pourrait que, cette année, il n’y ait pas de pause car la période chaude se prolonge », renchérit-elle.

Par ailleurs, cette augmentation de la température, pendant la saison d’hiver, pourra réserver des surprises. « Il y aura probablement du changement, mais nous ne pouvons pas encore évaluer jusqu’où », rajoute-t-elle. En 2016, un cyclone extra-saisonnier a eu lieu pendant la saison d’hiver. En juillet 2016, Abela, en stade de tempête tropicale, a frappé le pays. « A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de cyclone pendant la saison cyclonique, et l’hiver a été plus chaud », explique le Dr Samuëline Rahariveloarimiza. Pour l’instant, la direction générale de la Météorologie n’a pas encore étudié la possibilité d’un cyclogenèse pendant la saison d’hiver.

Le début de la saison d’hiver est attendu vers mai-juin. Pour l’instant, on est encore en pleine période d’été et la fin de la saison cyclonique est prévue entre le 15 avril et le 20 avril, selon un technicien de la météorologie. On s’attend encore à un ou à plusieurs cyclones, jusqu’à ces dates.

Un temps pluvieux ce jour

Des précipitations sont attendues ce jour à Antananarivo, selon un prévisionniste du service de la météorologique à Ampandrianomby, hier. « Il y aura des brouillards le matin, et des pluies, l’après-midi », explique-t-il. Mardi et mercredi, le temps sera sec, il n’y aura pas de précipitations. La température minimale avoisinera les 16° et 17°C, et la maximale sera entre 28° et 29°C, dans la même localité.

Miangaly Ralitera