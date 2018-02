Météo France, en faisant ses prévisions, estime que le ratio des systèmes est déjà très élevé. Pourtant, on en est encore à la mi-saison.

Trois à cinq phénomènes supplémentaires, tempêtes ou cyclones, attendus d’ici la fin de la saison cyclonique, c’est la prévision de Météo France qui vient de dresser le bilan à mi saison. Ava, Irving, Berguitta, Cebile,

si le début de la saison cyclonique a connu un démarrage poussif, janvier a marqué le début du ballet des météores sur le Sud-Ouest de l’océan Indien.

Météo France note « qu’il faut remonter à la saison 1998-1999 pour voir un début encore plus tardif sur le bassin avec le baptême d’Alda le 16 janvier 1999. En l’état actuel de la base cyclone du Centre des cyclones tropicaux de La Réunion, ce début de saison est le cinquième le plus tardif sur les 33 dernières années. Les quatre systèmes baptisés ont tous atteint le stade de cyclone tropical et deux d’entre eux, Berguitta et Cebile, ont même atteint celui de cyclone tropical intense. Cet enchaînement de phénomènes puissants sur un mois est remarquable mais non exceptionnel. Des évènements similaires se sont produits par le passé notamment durant les saisons 2014-2015 et 2013-2014.»

Trois indicateurs

Les météorologues se basent en général sur trois indicateurs pour juger de l’activité d’une saison : l’énergie cyclonique accumulée, le nombre de jours cumulés avec présence d’une tempête ou d’un cyclone et le nombre de phénomènes. Le bilan à mi-parcours, comparé aux valeurs moyennes climatologiques d’une saison complète, s’étage de 40 % pour le nombre de systèmes à 61 % pour l’énergie cyclonique accumulée en passant par 52 % pour le nombre de jours tempêtes et cyclones.

Globalement, on peut dire que l’activité enregistrée est à ce jour conforme aux normales. «A noter, par contre, que s’agissant des cyclones, le ratio de la saison est déjà très élevé. Avec quatre cyclones au compteur, nous ne sommes plus qu’à un cyclone de la valeur climatologique d’une saison. Le nombre de jours cumulés au stade cyclone en est déjà à 75 % , analyse Météo France.

