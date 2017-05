Les quelques précipitations dans le « deep South », depuis juin, seront vite oubliées. Le Sud est à nouveau exposé à la sécheresse, durant la saison d’été. Le phénomène El Niño est prévu se développer après la saison hivernale, selon un communiqué de la direction générale de la Météorologie à Ampandrianomby, hier. Il s’agit des conditions climatiques probables pour la période mai à août, hier.

« Il pourra engendrer un manque de précipitations et de l’aridité dans les régions d’Atsimo Andrefana, d’Ihorombe, d’Anosy et d’Androy, lors de la prochaine saison d’été », souligne un technicien au sein de cette direction générale.

Pourtant, grâce au phénomène La Niña, expliqué par le refroidissement de l’océan Pacifique, dame pluie a été au rendez-vous dans la partie Sud de Madagascar.

Le phénomène El Niño pourra avoir de l’impact sur notre climat, entre octobre 2017 et avril 2018. Pour le moment, l’épisode Enso neutre est présent. De juin à août, les régions Atsimo Andrefana, Anosy et Ihorombe recevront encore des précipitations normales, légèrement supérieures à la normale saisonnière.

Miangaly Ralitera