Le cyclone détecté au niveau du service de la météorologie, vendredi, a été baptisé Berguitta , samedi. Il est classé « Tempête tropicale modérée ». Le vent atteint 83 km/h avec des rafales de 117 km/h. Son foyer est localisé à 1 400 km à l’Est de Toamasina et il se dirige vers l’Ouest avec une vitesse de 6 à 10km/h. Aucune vigilance ni alerte n’a été encore signalée pour les régions de Madagascar. Le service de la météorologie suit de près l’évolution de cette tempête.

Pour le début de cette semaine, la prévision météorologique annonce un temps venteux au Nord de l’Ile.

De faibles pluies se manifesteront à Nosy Be, Sambirano, Sofia et Boeny. Le temps est nuageux dans les régions de Vatovavy Fitovinany, Atsimo et Atsinanana et dans les Hautes Terres. La région d’Analamanga et la partie Sud de Madagascar jouiront du beau temps, pour les trois premiers jours de cette semaine.