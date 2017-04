Le régime d’alizé s’affaiblit. Ceux qui envisagent de sortir le lundi de Pâques, devront se munir d’un parapluie. Des averses orageuses sont prévues à la fin de l’après-midi et le soir de ce deuxième jour des fêtes de Pâques, à cause de l’instabilité de l’atmosphère.

« 70 % de l’Ile bénéficieront des précipitations, à part les régions de Sofia et d’Alaotra Mangoro qui seront sèches. Ces pluies seront abondantes, mais ne présentent pas de danger », explique Rivo Randria­narisoa, chef prévisionniste du service de la Prévision météorologique à Ampan­drianomby, hier.

Le temps ne sera pas clément pour l’Est. Des pluies faibles arroseront les côtes Est de Madagascar, dès la matinée du samedi et persisteront jusqu’au dimanche.

Une hausse de température est, par ailleurs, enregistrée pendant cette fin de semaine. La minimale sera de 15°C et la maximale, de 26°C, pour Antananarivo, pendant ce week-end pascal, si mercredi la température maximale a baissé jusqu’à 22°C, suite au régime d’alizé qui a régi le climat, cette semaine. À Toamasina, la température sera comprise entre 24°C et 31°C.

M.R.