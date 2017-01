Pour l’entraineur d’Elgeco Plus, le premier objectif est de passer le tour préliminaire, en Coupe de la CAF. Il s’agira de sa deuxième campagne internationale, après celle de l’an dernier.

En deux participations en Coupe de la CAF, Elgeco Plus n’a jamais réussi à passer le cap du tour préliminaire. En 2014, il avait été sorti par le Saint-Michel United des Seychelles. Et l’année suivante, il avait été éliminé par l’Uganda Revenue Authority d’Ouganda. Cette fois-ci, il compte bien faire mieux. « Notre premier objectif sera de passer le tour préliminaire. Nous nous entrainons d’arrache-pied depuis le 4 janvier, avec deux séances journalières, soit la préparation physique et musculaire d’un côté et la préparation tactique de l’autre », confie l’entraineur Menahely Ruffin.

Pour la campagne 2017, Elgeco Plus affrontera le Supersport United. Le match aller aura lieu à Antananarivo (10, 11 ou 12 février). Tandis que la deuxième confrontation se tiendra en Afrique du Sud, une semaine plus tard. Le vainqueur de ce duel défiera l’Ahly Shendy du Soudan en seizièmes de finale. Aucun recrutement n’est prévu chez Elgeco Plus, en vue de ses sorties internationales. « Pour l’instant, nous n’avons recruté aucun nouvel élément. Mais quelques vieux briscards, à l’image de Solo Moto, ont laissé leurs places aux jeunes au sein de notre effectif », rajoute le coach.

Eternel apprentissage

Menahely Ruffin dirige une équipe pour la deuxième fois en Coupe de la CAF. Et ce, après avoir découvert les joutes internationales interclubs l’an passé, à la tête de l’AS Adema. « La vie est un éternel apprentissage. Le facteur expérience compte beaucoup. Ce sera l’occasion de corriger mes erreurs de l’an dernier et de réaliser de meilleurs résultats », souligne-t-il à ce sujet.

Avant les échéances face au Supersport United, plusieurs rencontres figurent au programme d’Elgeco Plus. Outre les rencontres en Coupe de la Ligue d’Analamanga, il disputera également un tournoi organisé par la CNaPS Sport, le porte-fanion malgache en Ligue des Champions de la CAF, à la fin du mois. Les deux futurs représentants de Madagascar en compétitions africaines y retrouveront Fosa Juniors et le FC Zanakala. « C’est un véritable avantage d’effectuer plusieurs sorties à titre de matches de préparation. Cela me permettra d’évaluer le niveau de mon équipe, de mesurer les progrès effectués et de définir les secteurs à améliorer », conclut Menahely Ruffin.

Haja Lucas Rakotondrazaka