Depuis plusieurs années, la direction régionale de l’Éducation nationale du Menabe a loué un local. Hier, elle a reçu une nouvelle infrastructure.

Un bureau flambant neuf. Le Programme d’appui aux secteurs sociaux de base (Passoba)-Éducation, financé par l’Union Européenne, a remis hier, à Morondava le nouveau bâtiment de la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) du Menabe. C’est un établissement qui répond aux normes anticycloniques, précise Christian Rabe, expert en infrastructures de Passoba-Éducation. « Le bâtiment à étage, en béton armé et à ouverture métallique, comprend une surface habitable de 330m2 et dispose d’un dispositif de sécurité, sirène et alarme, ainsi qu’un panneau solaire », explique-t-il.

Dans cette optique, les constructeurs ont pensé à la durabilité pour que le bureau résiste aux aléas climatiques, mais il appartient aux Malgaches d’assurer son entretien par le maintien en état de l’assainissement, de la peinture, de la toiture et des autres réseaux et services.

L’inauguration de la DREN témoigne de l’aboutissement d’un effort de longue haleine de l’Union Européenne. « Trente deux millions d’euros sont investis dans le Passoba-Éducation pour appuyer les DREN et les Cisco, et 7 millions d’euros sont alloués aux infrastrucutres, à l’élaboration de guides et manuels didactiques, scolaires et pédagogiques », indique l’ambassadeur de l’Union Européenne. Il poursuit que, sans ces moyens, le plan sectoriel de l’éducation serait inefficace.

Extension

Le programme concerne neuf régions et cinquante-quatre sites, dont des DREN, des circonscriptions scolaires, des Centres régionaux de l’Institut national de formation pédagogique. La mise en œuvre de Passoba-Éducation dans le Menabe intéresse les districts de Morondava, de Belo-sur-mer, de Miandrivazo et de Manja. Les différents travaux seront étendus à d’autres régions, districts et communes pour que d’autres enfants malgaches profitent également d’une éducation de qualité.

Pour conclure la série de discours, le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solofonandrasana, a réitéré que l’éducation figure parmi les priorités du gouvernement. Les enfants ne sont plus l’avenir du pays, comme il l’a souligné, ils sont des acteurs du développement et l’éducation garantit le processus de développement. « Chers enfants, apprenez bien car les malaso sont ceux qui n’accèdent pas à

l’éducation et ont abandonné l’école. Étudiez pour devenir Président, Premier ministre et ministre », conclut-il.

Farah Raharijaona