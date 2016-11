Les jeunes du Menabe restaurent les mangroves de leur région. Véritable écosystème qui est pour plusieurs espèces le dernier refuge, les mangroves sont victimes de la dégradation causée par des actions humaines, comme le déboisement. Des espèces endémiques menacées s’abritent dans l’écosystème de ces forêts de palétuviers dans cette partie Ouest de la Grande île.

Dans les mangroves de Manambolo Tsiribihina, par exemple, on peut voir l’aigle-pêcheur de Madagascar, une espèce en danger critique, la sarcelle de Bernier, le héron d’Humblot et l’ibis sacré de Madagascar, qui sont tous des espèces en danger.

Une grande campagne de plantation de jeunes plants a été effectuée entre octobre et novembre. Cette opération, dirigée par le Consortium des Jeunes Mahery, s’est focalisée sur les mangroves près des habitations. « Si les mangroves des blocs forestiers sont encore intactes, celles près des habitations se sont dégradées. Et c’est un phénomène commun à Mada­gascar », explique une source concordante, auprès du Fonds mondial pour la nature (WWF), hier.

Restauration

Cette super-campagne a permis la plantation de soixante et un mille cent vingt-six jeunes plants, sur une superficie totale de 36,5 Ha. « Nous avons choisi la restauration des mangroves pour ralentir la dégradation des zones humides du Menabe », témoigne Aristide Tivain­drainy, responsable de conservation du Consortium des jeunes Mahery.

Ces jeunes ambitionnent, par ailleurs, d’améliorer la situation socio-économique des habitants. « Elle favorise le développement de nombreuses espèces comme les crabes, les crevettes, et les poissons. Ces ressources halieutiques engendreront des revenus pour les riverains des mangroves qui vivent de la pêche ». Ces jeunes espèrent que leur initiative fera tâche d’huile.

Miangaly Ralitera