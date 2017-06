Une vingtaine de journalistes spécialisés sur les sujets culturels reçoivent une formation sur la critique face aux enjeux culturels à l’OIF, depuis hier, et ce jusqu’au 24 juin.

Améliorer le niveau d’information et de compréhension des journalistes sur les enjeux culturels. Transmettre des outils d’analyse critique d’œuvres culturelles de manière à renforcer leur travail de médiation auprès des publics. Tels sont les objectifs de la formation des journalistes qui se déroule depuis hier jusqu’au 24 juin au quartier général de l’Organisation International de la Francophonie à Antaninarenina. C’est le fruit d’une initiative conjointe menée par la revue « Africultures » et l’OIF.

Des journalistes issus des pays de l’océan Indien, membres de la francophonie à l’instar de Madagascar, Maurice, Seychelles, Union des Comores et du département français de la Réunion, ont été sélectionnés pour participer à une pratique collective autour des thèmes de stratégies narratives et esthétiques, importance des vocabulaires spécifiques comme les styles et courants, les circuits de production et de diffusion, les spécificités du journalisme culturel en littérature, musique, patrimoine. Figureront aussi au programme, la place de l’image et du son dans l’écriture journalistique, les enjeux culturels et les enjeux de la critique au sein d’un réseau médiatique et culturel dans la région, et ce, à partir des apports théoriques documentés comme la projection de films, la lecture de textes, l’écoute d’albums, les visites de sites et bien d’autres.

Programme chargé

« Cette formation met en œuvre un programme d’appui au renforcement des politiques et industries culturelles des pays francophones du Sud. Le but est de renforcer les capacités humaines et institutionnelles des pays concernés en vue de contribuer à l’amélioration de leur système de gouvernance de la culture », explique Toussaint Tiendrébéogo, spécialiste de programme à l’OIF.

Durant les cinq jours d’atelier intensif, le souci est de consolider la structure du texte critique, de partager les ficelles de l’écriture journalistique, les techniques de l’interview, du reportage et du compte-rendu dans une approche multimédia, les différentes façons d’enrichir l’écrit par l’image et par le son.

L’atelier se terminera par un débat public dans un lieu culturel d’Antananarivo, un débriefing sur les productions et sur l’atelier mené par les journalistes de l’atelier.

Sitraka Rakotobe