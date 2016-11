La fréquence 97.6 de la radio Antsiva fait, depuis quelques jours, l’objet de brouillage. Le coupable est une station concurrente proche du régime.

Prêts à tout. Pour défendre Hery Rajaonari­mam­pianina, président de la République, ses sbires médiatiques se permettent, en toute vraisemblance, de porter tous les coups contre ceux qui se refusent de rentrer dans les rangs, même les plus bas.

La radio Antsiva, que l’ont peut capter sur la fréquence 97.6, en fait les frais, depuis quelques jours. Elle est réputée pour sa position résolument « contrepouvoir », et sa façon de traiter les informations de manière incisive, surtout, lorsqu’il s’agit de rappeler à l’ordre les responsable et acteurs de tout niveau et de tout bord, tenants du pouvoir ou non, politiciens ou pas. La station, en conséquence, fait l’objet d’une opération de sape de part des défenseurs du locataire d’Iavoloha.

Antsiva fait, depuis plusieurs jours, l’objet d’incessants brouillages. Un sabotage qui s’intensifie, surtout, aux heures de diffusion du journal et de l’émission « Ny Marina ». Dans un déni délibéré des règles en vigueur, avec un émetteur à plein régime, une station privée, récemment créée et faisant partie du groupe de presse monté par un proche collaborateur du chef de l’État, tente de manière intempestive d’éclipser la fréquence 97.6.

Pour cette nouvelle radio privée, avoir choisi la fréquence 97.8, n’est alors, certainement pas un hasard. Alerté à plusieurs reprises sur ces actes illégaux et délibérés, l’Autorité de régulation des technologies de la communication (ARTEC), n’a pas bougé le petit doigt, jusqu’ici. Une inertie qui pourrait s’expliquer par la crainte de représailles de la part du « puissant », propriétaire.

Droit

Créer à tour de bras des organes de presse audiovisuelle et écrites a, un temps, été la solution trouvée par le résident d’Iavoloha et ses comparses pour espérer se refaire une santé politique et soigner son image auprès de l’opinion publique. Ce qui n’a, visiblement, pas amené les résultats escomptés. Un flop dû surtout à la défaillance manifeste du pouvoir et aux multiples frasques et excès de plusieurs de ses membres.

Les gros bras médiatiques de la présidence ont, visiblement, décidé d’opter pour une autre option : « Ecarter la concurrence ». Il semble que tous les moyens sont bons. À commencer par le code de la communication médiatisée. Une loi liberticide dont, la presse « présidentielle », est pourtant, la première à fouler au pied les dispositions. Les agressions contre la fréquence de la radio Antsiva n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

« Je suis convaincu que deux mots sont inaltérables pour préserver la noblesse de votre métier de journaliste, c’est éthique et déontologie », a déclaré le président de la République, dans son discours d’ouverture de l’assise de l’Union de la presse francophone, à Antsirabe, lundi. Ayant l’habitude d’invectiver ses vis-à-vis, le locataire d’Iavoloha, devrait songer à jeter un coup d’œil devant sa porte.

Pour le chef de l’État, se faire « choyer », par la presse semble, cependant, être la priorité. Aussi, les journaux impertinents, depuis un certains temps, font, eux aussi, l’objet d’opération de sabotage par les défenseurs du pouvoir. La chasse aux crieurs pour limiter les ventes est un exemple parmi d’autres. Dans leur intention de taire toute voix dissonante, les tenants du pouvoir éventrent par la même occasion le droit des citoyens et de l’homme d’avoir accès à l’information, à une diversité d’information.

La rédaction