A l’approche des élections, Ilontsera pressent une guerre médiatique. L’Observatoire recommande un environnement socio-médiatique et politique plus sain.

Urgent. Dans un communiqué publié hier, l’Obser­vatoire des médias et de la communication, ou Ilontsera, prédit qu’à l’approche de la prochaine élection présidentielle, « une guerre médiatique sera difficilement évitable ».

Pour éviter pareille situation, l’organisation civile recommande notamment une « urgente (re)prise de conscience de chaque citoyen, des autorités publiques, de la société civile et toutes les forces vives de la nation, en premier lieu de tous les acteurs médiatiques, quant à la nécessité d’instaurer un environnement socio-médiatique et politique plus sain, réellement au service de la paix, de l’harmonie sociale et du bien commun ».

Pour Ilontsera, les conditions d’un affrontement médiatique entre les différents bords politiques durant la présidentielle de 2018 sont réunies. « Du point de vue quantitatif, le nombre de médias entre les mains de chaque camp semble désormais s’équilibrer, avec la prolifération à grande vitesse des médias “présidentiels”, tandis que plusieurs demandes d’extension d’émission et/ou d’ouverture de nouvelles stations sont en attente depuis 2013 », souligne le communiqué.

Équitable

En vue de cet « affrontement », les munitions seraient aussi déjà à disposition, avec la prolifération des vindictes populaires, ou encore l’insécurité « qui font l’affaire des politiciens locaux en mal d’étincelle pour allumer le brasier ». L’observatoire des médias ajoute que « cette guerre sera aggravée par l’application des conditionnalités liées à l’octroi des aides financières issues de la dernière conférence des bailleurs de fonds ».

Ilontsera regrette ainsi que le pluralisme de l’information tende se confondre avec le sensationnalisme.

« (…) Pire, il donne lieu à des positionnements extrémistes, alimentés à coup de désinformations et de manipulations médiatiques », ajoute-t-il. Le « turn over » des journalistes, virevoltant au gré « des intérêts politiques et économiques », et les excès de

« certains patrons de presse » sont également épinglés.

Dans ses recommandations, Ilontsera en appelle « aux journalistes, toutes tendances confondues, à faire preuve de professionnalisme, de loyauté envers les citoyens, et d’assumer comme il se doit leurs responsabilités (…), aux autorités compétentes de garantir les mêmes traitements aux journalistes, en particulier, sur l’accès à l’information, quel que soit l’organe de presse qui l’emploie (…), l’application du nouveau code de la communication médiatique de manière équitable à tous les médias quelles que soient leur obédience et leur ligne éditoriale ».

Garry Fabrice Ranaivoson