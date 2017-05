La journée mondiale de la presse a été endeuillée par la disparition de l’une des icônes du journalisme malgache en l’occurrence Christian Chadefaux. «Éxilé» a La Réunion depuis son expulsion par le régime Ravalomanana en 2006, Chadefaux avait 76 ans. Il résume à lui tout seul une bonne partie de l’histoire

de la presse malgache. Amoureux fou de Mada­gascar où il avait débarqué en 1952 a l’âge de 10 ans, il avait prêté son talent de journaliste à plusieurs titres dont Le Courrier de Madagascar, Madagascar Matin, L’Express de Madagascar et Les Nouvelles. Apprécié pour sa rigueur et sa droiture, Chadefaux était aussi connu pour son intransigeance, ses coups de gueule. Il a toujours recommandé l’excellence et la qualité aux jeunes journalistes qui ont eu la chance de le croiser.

Après avoir vécu 54 ans à Madagascar, il a dû tout abandonner en 2006 quand le pouvoir Ravalomanana, qui l’avait attendu au tournant, ne renouvelait plus son visa de long séjour.