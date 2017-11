Et de cinq. Le programme de Forma­tion des jeunes journalistes (FDJ), mis en œuvre par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung (FES), a sorti sa cinquième promotion, hier, lors d’une cérémonie à l’hôtel Colbert Antaninarenina.

Quinze jeunes journalistes issus de divers organes de presse, formés en journalisme d’investigation, servant de cadre d’apprentissage se sont vu remettre leur certificat. Durant les sessions de formation, « se construire », était le mot d’ordre. À côté des partages sur les techniques journalistiques, l’accent a, également, été mis sur le développement personnel de chacun. Pour que le journaliste « puisse se construire, se démarquer et faire évoluer un journalisme visionnaire, engagé et moderne ».

Passion et détermination

L’objectif du programme est, également, d’ouvrir la porte à des journalistes de référence, professionnels, res­pectueux de l’éthique afin que le citoyen puisse jouir pleinement de son droit d’avoir des informations vraies et complètes. Ce qui implique, certes, d’avoir l’expertise nécessaire pour fouiner, creuser mais, aussi, d’avoir le courage de publier les informations.

Comme l’a dit Gérard Rakotonirina, président de l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), dans son discours, hier, « le métier de journaliste est difficile et ingrat. Aussi, l’exercer nécessite-t-il de la passion, du courage et de la détermination ». De la passion et de la détermination, le cru 2017 de la FDJ en a et les a affirmés, hier. Cette cinquième promotion, par ailleurs, a eu l’opportunité de découvrir ce qu’est le webjournalisme.

Le webjournalisme qui est devenu un genre journalistique à part entière et incontournable avec l’évolution des nouvelles technologies et la démocratisation de l’internet. La cérémonie de sortie de promotion d’hier, a justement, été précédée d’une conférence portant sur « Les Libertés, propriétés et éthique dans le webjournalisme ».

Garry Fabrice Ranaivoson