Après la pratique sur le tas, la reconnaissance sur le papier. Trois médecins malgaches ont décroché leur diplôme de médecine du sport.

Jusqu’ici on a tout fait sur le tas. On a profité des grands évènements d’ici ou d’ailleurs comme les Jeux des îles ou les Jeux de la Francophonie pour enrichir notre expérience sans jamais avoir eu une formation spécifique. C’est l’aveu fait par Dr Norbert Ra­mian­drisoa, ancien toubib du FC BFV et des Scor­pions pendant plusieurs années, un des trois diplômés , sur trente pour toute l’Afrique, après deux années d’études de très haut niveau par correspondance.

L’examen final a eu lieu le 12 janvier et c’est avec une grande fierté et une énorme satisfaction qu’il a appris le résultat transmis par mail par le professeur Michel Rieu, président de l’Université virtuelle francophone de la médecine du sport (UVFMS) et de François Delmotte, secrétaire général. L’UVFMS est le partenaire de l’université Léopold Sedar Senghor d’Alexan drie, en Égypte, avec l’Union africaine de médecine du sport.

Il y a de quoi être fier quand on sait que Norbert Ramiandrisoa a eu une note de 16/20 alors que les études sont extrêmement difficiles. « C’est un cursus très complet, une véritable spécialisation. Les modules comprennent, entre au­tres, la physiologie et la traumatologie. Il y a plusieurs matières dans chaque module et on découvre en détails tous les aspects de la médecine du sport qu’on était loin de soupçonner auparavant. Les cours sont aussi variés qu’intéressants allant de l’alimentation et le cancer, les accidents cardio-vasculaires des footballeurs, l’entraînement en altitude », révèle le nouveau diplômé qui espère plus de sollicitation du monde sportif dorénavant et qui se dit prêt à partager son expérience et pousser les jeunes médecins à lui emboîter les pas.

Encouragement

« Le haut niveau exige un encadrement de qualité des athlètes y compris et surtout le staff médical. Si nous voulons rivaliser avec les meilleurs, il n’y a pas d’autres solutions. Il faut donc avoir plusieurs médecins du sport. J’encourage les jeunes à prendre le même chemin et suis prêt à les parrainer. Les cours sont gratuits ». Mais il faut une sacrée volonté pour boucler le parcours. « C’est vrai qu’il faut beaucoup d’abnégation, de temps et de passion pour y parvenir, mais le jeu en vaut la chandelle », positive l’un des premiers diplômés de cette spécialité. Les deux autres diplômés sont le Dr Nenana Rafidison, ancien médecin des Barea et le médecin commandant Yoland Rakotondrainibe.

Herisetra