Réduire la fracture numérique. Une bonne partie des premiers projets soutenus par Orange Solidarité Madagascar pour cette année touche essentiellement l’éducation numérique et la mise en place des maisons digitales. Mais outre cela, d’autres projets autour du numérique, de l’insertion professionnelle et de la santé seront également soutenus par cette fondation, si l’on tient compte de la présentation de ces projets faite hier au siège de l’opérateur télécom. Au total, onze projets cette année bénéficieront de son appui financier.

Depuis 2014, l’un des programmes phares d’Orange Solidarité Madagascar a été la mise en place de l’éducation numérique auprès de quatre vingt huit établissements scolaires publics dans les vingt deux régions.

Et pour cette année, huit nouveaux établissements scolaires vont grossir les rangs. « Ces endroits ont permis aux femmes de se familiariser à l’utilisation des outils numériques et de devenir plus autonomes », a souligné hier Josie Randriam­beloma, présidente de Orange Solidarité Madagascar au siège de l’opérateur télécom à Anko­rondrano.

Mais elle n’en reste pas là. L’association annonce des soutiens financiers dans d’autres domaines. Elle participe à la construction

d’un centre de santé de base niveau II, à la réhabilitation d’une école primaire publi­que et à la mise en place d’une adduction d’eau potable dans la commune d’An­drainjato Est, région Haute Matsiatra, ou encore à la mise en place d’un dispositif d’apprentissage en ligne pour les étudiants d’une école paramédicale de la région Alaotra Mangoro.

En œuvrant pour la lutte contre la fracture numérique, Orange Solidarité Madagascar ambitionne de mettre les technologies au service de la population, afin de contribuer au désenclavement éducatif et culturel. L’association apporte ainsi son appui à des projets

leviers de développement, principalement dans le domaine de l’éducation, de la culture et de la santé, à travers des appuis financiers, des actions de bénévolat ou de dons.

Lova Rafidiarisoa