Un tremplin pour les artistes professionnels et amateurs de la Grande île. Le concours « BMOI Amie des arts » revient cette année en promouvant cette fois le neuvième art.

Il s’ouvre à tous les artistes sans distinction d’âge, fédérateur et contribuant à une meilleur visibilité des artistes de tous horizons. Le concours « BMOI Amie des arts » rempile en mettant en avant la bande dessinée dans toute sa splendeur. Après avoir fait la promotion de la peinture, la sculpture et la photographie, la Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI) relance ainsi son prestigieux concours. Il fédèrera, pour cette fois, les férus du neuvième art.

Constamment, il maintient l’optique de nourrir l’appétit du public pour l’art en général. Il promeut la créativité et le talent des artistes nationaux, et accorde une grande place aux découvertes de nouveaux talents.

« BMOI Amies des arts » se joint ainsi au festival de bande dessinée Gasy Bulles, qui en est à sa 13ème édition cette année à travers le thème « Madagascar de demain ».

Alain Merlot, directeur général de la BMOI, affirme « On tient particulièrement à mettre en valeur les jeunes talents de la bande dessinée malgache, une discipline artistique qui mérite plus de visibilité. On convie les bédéistes confirmés et amateurs, tout le monde peut participer et laisser la part belle à leur imagination ».

Fédératrice et solidaire

Trois catégories bien distinctes sont à découvrir dans le cadre de ce concours dès aujourd’hui jusqu’au 25 mai, date limite de dépôt des dossiers de candidature. « C’est une occasion particulière d’éveiller la créativité au sein de chacun, on espère bien déceler une nouvelle génération de bédéistes talentueux au-delà de ce concours », souligne Rindra Razafindrabe de l’association Tantsary, et coordinateur du festival Gasy Bulles.

Chaque concurrent est ainsi invité à participer à travers la catégorie « Professionnel » où il devra fournir cinq ou six planches de BD, la catégorie « Espoir » pour deux à trois planches et la catégorie « Dessin de presse » pour une planche de BD. Dix œuvres par catégories sélectionnées par le jury, composé des représentants des institutions culturelles partenaires (Alliances française, IKM à Antsahavola, Librairie Mille Feuilles et l’ADMC / Craam) et des bédéistes professionnels feront l’objet d’une exposition au jardin d’Antaninarenina du 7 au 16 juin.

Des lots importants seront, comme à l’accoutumée, distribués aux meilleures créations de la part de « BMOI Amies des arts ». En outre, des votes publics se tiendront aussi en amont, du 7 au 13 juin. Les œuvres des concurrents se doivent d’être remises avant la date limite auprès de l’Institut français de Madagascar, le réseau des Alliances françaises dans la Grande île et les institutions partenaires, ainsi que les agences de la BMOI dans tout le pays. Les détails du règlement sont à découvrir sur la page facebook de la BMOI Groupe BCPE.

Andry Patrick Rakotondrazaka