L’enquête de recensement est le fruit d’un partenariat entre l’Insee et les communes. La campagne de 2017 a été lancée dès juin 2016 par une réunion avec les maires sous l’égide du Préfet de Mayotte, en présence de la responsable nationale des statistiques démographiques de l’Insee et de la Directrice régionale de La Réunion – Mayotte. Une convention de partenariat a été signée avec chaque maire en août 2016. Dès lors, les rencontres se sont enchaînées.

D’août 2016 à février 2017, les enquêteurs de l’Insee ont réalisé sur le terrain un repérage précis et une cartographie de l’ensemble des habitations de Mayotte. L’appui des mairies sur des secteurs difficiles a permis la bonne réalisation de ce travail. Les plans de chaque commune ont été soumis pour validation à l’expertise des communes, qui ont porté des remarques et compléments utiles à cette opération.

Validation

Cette cartographie complète du territoire sera un appui essentiel au Recense­ment de la population et permettra de vérifier qu’aucun logement n’est oublié.

En fin d’année 2016, l’Insee a aussi testé les questionnaires auprès des Mahorais, afin de s’assurer qu’ils soient compréhensibles et faciles à remplir. Ils ont évolué depuis 2012 pour prendre en compte les changements de la société et mieux mesurer les nouvelles situations que vivent nos concitoyens.

Cinq cent trente agents recenseurs et quarante et un contrôleurs vont être recrutés. Les agents recenseurs réalisent l’enquête sur le terrain en faisant remplir des questionnaires au domicile des personnes. Les contrôleurs organisent le travail, sont en appui des agents recenseurs et veillent au respect des consignes. Le Service régional de l’Insee de Mayotte sera quant à lui renforcé de huit agents: un chef de mission, cadre expérimenté de responsable du pilotage et de la réussite de l’ensemble de l’opération, et sept superviseurs.

Les personnes motivées ont jusqu’au 20 mai pour déposer leur candidature auprès de Pôle emploi ou de leur mairie. Après une première sélection sur dossier, l’Insee et les communes mèneront environ mille entretiens d’embauche d’agents recenseurs, entre le 19 juin et le 31 juillet.

