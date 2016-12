«Atteinte aux droits des personnes». C’est ainsi que Jacques Toubon a qualifié les récents renvois de migrants comoriens par la population mahoraise.

Le défenseur des Droits, Jacques Toubon; s’est exprimé jeudi sur la vague d’expulsions d’étrangers à Mayotte au premier semestre de cette année.

Il a aussi mis en cause «le manque de mobilisation des pouvoirs publics» pour empêcher ces expulsions.

Pendant plusieurs semaines, entre janvier et avril, la population locale, exaspérée par l’afflux de migrants comoriens, a organisé des opérations d’expulsion de leur logement des «personnes désignées comme étrangères»(en situation illégale ou pas), les accusant de tous les maux (délinquance, surpopulation hospitalière, etc.).

M. Toubon avait été saisi par des associations de ces expulsions «en raison de leur origine, par des collectifs de villageois» dans deux villages dépendant d’une commune de Mayotte.

Dans sa décision, il souligne que «ces expulsions illégales ont eu pour conséquences de priver de leurs domiciles près de 200 personnes.

Manque de mobilisation

Les violences psychologiques décrites (…) constituent une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité, et une atteinte à leur dignité».

Il ajoute que, selon le vice-recteur de Mayotte, « plus de 150 enfants ont été déscolarisés du fait des expulsions de la commune», alors que «tout enfant bénéficie du droit à l’éducation ».

Il estime que «le manque de mobilisation des pouvoirs publics, pourtant dûment informés, au niveau local et national, a permis l’organisation et la réalisation» de ces «expulsions illégales». (…)

M. Toubon «recommande au préfet de Mayotte de prévenir à l’avenir, en interdisant, et en mobilisant les forces de police et de gendarmerie nécessaires pour éviter le déroulement de l’événement».

