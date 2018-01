Victime d’une construction sauvage, une famille a été ensevelie par la boue après une forte pluie. Le député de Mayotte s’en émeut.

Dans un courrier à l’Assemblée Nationale, Mansour Kamardine, député de Mayotte, demande une mission interministérielle d’urgence après une coulée de boue sur un terrain non viabilisé qui a coûté la vie à une maman et quatre de ses enfants. Le plus jeune de la fratrie, âgé de 6 ans, a quant à lui survécu.

«Un épisode de forte pluie, épisode commun à Mayotte, aura suffi pour déclencher un drame humain : le décès de cinq personnes par ensevelissement, consécutif à une coulée de boue sur un terrain de la commune de Koungou.»

Le député exprime sa tristesse et sa colère face aux dizaines de milliers de personnes qui vivent à Mayotte dans des habitations insalubres, construites sauvagement sur des terrains non viabilisés, la grande majorité d’entre eux étant des immigrés clandestins.

«Hier, dans un département français, 28% des habitants n’ont pas accès à l’eau courante et 54% vivent dans un logement ne possédant pas d’équipement permettant le respect des règles sanitaires minimales. L’immigration clandestine qui submerge le département vient amplifier les difficultés par le développement de dizaines de bidonvilles répartis sur l’ensemble des communes de Mayotte, Ce développement réduit les efforts de bonne gestion du foncier, de l’urbanisme, de préservation de l’environnement de l’île et de son lagon et d’accès des Mahorais à une habitation digne. L’inaction des pouvoirs publics face à la situation à Mayotte, alliée au changement climatique qui va indubitablement entraîner une amplification et une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, est une source potentielle de drames humains massifs.»

Mansour Kamardine a alerté le gouvernement, il y a quelques semaines seulement, à l’Assemblée Nationale, sur la nécessité et l’urgence d’agir à Mayotte en anticipant et réduisant les risques. Au vue des derniers épisodes météorologiques, il demande donc au gouvernement la constitution et l’envoi immédiat d’une mission interministérielle d’évaluation des risques et de définition d’un plan d’urgence.

© JIR